"Il faut rire sous l'orage, plutôt que de faire cesser la pluie". Edouard Baer vous convie à ses Lumières dans la nuit.

Edouard Baer, ici au Festival de Cannes, illumine nos soirées avec ses "Lumières dans la nuit" © Getty / Stéphane Cardinale - Corbis

Sourions dans la nuit ce soir avec

Pierre Arditi;

l'acteur et metteur en scène Gilles Gaston-Dreyfus;

Hervé de "L'étiquette", cave à vins bio, bio dynamiques, nature ( 10 rue Jean du Bellay 75004 Parissur l'Île Saint Louis) ;

Charline, 11 ans, parcourt son cahier de poésie.

Guillaume Villemot fondateur de l’agence des quartiers qui œuvre à faire changer les regards sur les quartiers présente 3 actions visant à combattre la fracture numérique :

La première, #partagetonwifi, née à Villeneuve la garenne et Marseille de la solidarité de palier.

La deuxième, #unedeuxiemeviepourmonordi à Asnières, le Club des Chardons a besoin d’ordi pour que des jeunes puissent suivre leurs cours de la solidarité de quartier.

La troisième “France médiation”. A distribué avec la fondation Rothschild 500 tablettes dans les hauts de France pour favoriser la médiation social.

La consultation chats et chien avec Jasmine Chevallier, vétérinaire comportementalisme, Fanny et son chien Ornicar, Chanez et son chat obèse, Benjamin et son chat qui découvre la nature.

Louis Benech, paysagiste, vous invite à une promenade imaginaire dans un jardin.

Jack Souvant et ses rencontres nocturnes dans la rue.

La programmation musicale :