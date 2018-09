Depuis l'intimité d'un studio de la Maison de la Radio, Edouard Baer est entouré de ses complices Fred Tousch et Arnaud Aymard. il accueille ses invités et vos appels et confidences, pendant que Jack Souvant est en maraude dans les rues ...

Il est 22h... l'heure d'Edouard Baer... l'heure de fermer les volets et d'écouter les "Lumières dans la nuit" © Getty

LES INVITÉS

• Alain Mabanckou, homme de lettres franco-congolais. Il a fait paraître dernièrement Les cigognes sont immortelles, aux éditions du Seuil.

• Le live de Columbine (groupe de rap français). Leur album Adieu bientôt sort le 28 septembre. Ils jouent le titre "Adieu bientôt".

• L'acteur et metteur en scène Thomas Jolly et sa troupe. Le spectacle _Arlequin poli par l'amour d_e Marivaux est à La Scala à Paris à partir du 29 septembre, avant de partir en tournée dans toute la France.

Mise en scène et scénographie : Thomas Jolly. Avec Julie Bouriche, Romain Brosseau, Rémi Dessenoix, Ophélie Trichard, Charlotte Ravinet, Romain Tamisier

AU TÉLÉPHONE

Lucien , 8 ans

, 8 ans Célia Sainville , en Martinique à l’occasion des “Journées Européennes du Patrimoines”

, en Martinique à l’occasion des “Journées Européennes du Patrimoines” Noël Godin pour le Festival International du Film Grolandais (le FIFIGROT) à Toulouse.

pour le Festival International du Film Grolandais (le FIFIGROT) à Toulouse. Alexandre Astier, pour son conseil du dimanche soir

... (distribution en cours)

LES DISQUES