S'il y a un domaine sportif dans lequel les parents sont souvent très forts, d'après Gwenaëlle, c'est bien la compète d'être le meilleur parent pour leurs enfants. Si ce jeu de comparaison est vite lassant, il révèle avant tout le besoin naturel de se rassurer d'être de bons parents.

La rivalité et la compétition entre parents © Getty / Thomas Barwick

En quoi consiste cette compétition parentale, entre parents ?

C'est un sport aux règles un peu faussées parce qu'en apparence, tous les parents font partie de la même équipe. C'est la team parents. On se réjouit à l'annonce d'une prochaine naissance chez les amis, on les félicite, on leur apporte des petits cadeaux. La team est censée s'aider, se supporter, gagner ensemble. Sauf qu'en général, à peine le jeu commencé, ça se complique un peu.

Les règles changent ?

Chez les filles, par exemple, on observe très tôt des petites percées, mine de rien, du type : "Ah ouais, tu bois quand même un verre de vin alors que t'es enceinte ?" ou T'as pensé à réserver ta place dans la super maternité trucmuche ? Non, parce qu'ailleurs, c'est l'usine". "Et sinon, vous faites de l'haptonomie ? Vous n'en faites pas ? C'est dommage, c'est tellement bon pour le bébé et pour la relation avec le papa".

Il faut savoir que ce qui a priori, vous regarde, vous et votre couple, regarde en fait tout le monde. C'est une règle assez agaçante, mais à très vite intégrer si on veut garder le moral dans le métier.

Quand les enfants grandissent, ça ne s'améliore pas

C'est de pire en pire ! Les premiers mois, c'est le décathlon de la comparaison avec des épreuves telles que "celui qui dort le mieux", "celui qui pleure le moins", "celui qui ne veut pas de sa tétine" mais aussi les jugements du type "Ah bon, tu donnes le biberon, le lait maternel, c'est tellement meilleur pour le bébé". "Au contraire !". "Quoi, tu donnes le sein ? Mais du coup, tu es complètement esclave de ton enfant ?"…

Et si on continue quelques mois plus tard, vous avez bien sûr le "à quel age il a marché ?" "Ah 18 mois, eh bien nous à 10 mois, il était debout, c'est fou hein". Et puis, si on avance encore un peu, on passe à la catégorie poids moyens avec l'entrée à l'école. Alors là, dès la moyenne section, on peut assister à des jolies "Nous, tu sais, comme il sait déjà lire et multiplier, du coup, il s'ennuie à l'école, pas le tien ?". "Ben non, non, non".

Globalement, l'école devient ensuite le terrain de compétition principal. Alors avec au choix, dans le panier : "nous, on l'a mis à l'école Montessori parce que vraiment on veut le meilleur pour elle". J'adore cette phrase… On veut le meilleur pour elle… Ben ouais parce que nous, justement, on s'est dit qu'on allait choisir le pire… Ou à l'inverse : "nous, quoi qu'il arrive, il ira au collège REP du coin parce que les parents qui les mettent dans le privé, vraiment, c'est trop traître"….

Je ne sais pas pourquoi nous sommes si nombreux à pratiquer ce sport avec passion. Je dis, nous, parce que forcément, je m'inclus avec lucidité dans ce vaste club. Aurions-nous donc tant besoin de nous rassurer sur le fait que nous sommes de bons parents ? Je le crois. Et pourtant, j'ai l'impression qu'à ce jeu, nous sommes tous perdants et que cela pèse un petit peu sur notre moral à tous, non ? Alors, je vous propose un petit changement de règle : la prochaine fois que nous croisons un autre parent, tenons juste un petit "comment ça va ?" Et puis écoutons, compatissons, faisons appel à notre réserve d'empathie et qui sait, nous irons peut-être ainsi tous ensemble sur le podium. Et ça, ce serait une belle victoire collective.