Peurs, colères, frustrations font partie de nos vies... Les parent sont censés être les tuteurs émotionnels de leurs enfants. Mais en dehors de cas pathologiques, elles n'ont pas à les envahir. En voulant parfois vivre les émotions à leur place, ils ne leur offrent pas un cadre sécurisant.

Les émotions sont à accueillir, mais pas à envahir © Getty / Robyn Breen Shinn

Parce que depuis quelques années, on peut dire qu'on en entend parler des émotions, des centaines d'articles de bouquins pour nous dire que nous, les parents, nous sommes censés être les tuteurs émotionnels de nos enfants.

Nous devons les aider à apprivoiser et à accueillir leurs émotions, développer leur vocabulaire émotionnel. Alors, pour vous qui, comme moi peut être, chers auditeurs, n'avez pas pensé à faire un bac +12 psycho avant d'imprudemment faire des enfants, en gros, si je traduis, ça donne quelque chose comme : c'est mieux de ne pas s'énerver quand nos petits font des colères, d'écouter ce qu'ils ont à nous dire quand ils sont tristes, jaloux, contents… Et de ne pas hésiter à exprimer nos propres émotions.

Sauf que ce n'est pas si facile que ça

Eh non. Personnellement, j'adore écouter mes enfants me raconter ce qui les rend heureux, tristes, leur fait peur, les angoisse.

Je trouve vraiment ça magique de les voir tenter d'exprimer avec le plus de justesse possible ce qu'ils ressentent. Franchement, je crois que ça fait partie des plus chouettes moments de parents.

Sauf que bon, soyons honnêtes, quand tout ça s'exprime avec des mots, on boit du petit-lait. Mais quand ça sort sous forme de colère, de crises, de pleurs, d'hyper excitation ou de bouderie, là, c'est un petit peu moins sympa.

Et c'est là qu'on fait tout ce qu'il ne faut pas faire

En effet, avant de venir dans l'émission, j'ai un petit peu feuilleté le livre de vos invités par curiosité. Et en regardant le sommaire du chapitre : "Ces solutions qui n'en sont pas" que nous pourrions reformuler par "Les grosses conneries à ne pas faire", je crois pouvoir dire que j'ai à peu près tout essayé, comme, par exemple, les punitions.

Les punitions, la méthode du parent en déroute…

En début d'année, par exemple avec sa nouvelle maîtresse, notre fiston revenait chaque semaine avec des points rouges de comportement parce qu'il avait trop remuant en classe, qu'il avait joué avec sa règle, qu'il avait parlé sans lever le doigt. Bon, des points rouges toutes les semaines, alors qu'il était évident qu'il avait juste un petit peu trop d'énergie et d'excitation à canaliser, et qu'une punition supplémentaire à la maison ne résoudrait absolument rien au problème.

Bingo ! Je vous le donne dans le mille. J'ai sorti de mon chapeau un bon : "Bon ben au prochain point rouge, tu peux dire au revoir pendant un mois à ton vaisseau Lego Bounty des Caraïbes". Le lien ? Aucun ! L'aide apportée ? Aucune ! Mais bon, voilà, ce soir-là, entre ça, et relire un chapitre complet de "Papa, maman, écoutez-moi vraiment" mon choix a été vite vu.

Autre erreur fatale : vouloir absolument qu'il comprenne

Oui, parce que nous, les parents d'aujourd'hui, on ne veut pas que nos enfants obéissent. Non, non, non, non, non. Ça, c'est "so vingtième siècle", nous, on veut qu'il adhère, qu’il soit d'accord. Et pour ça, on est capable de parlementer et de négocier, de raisonner pendant des plombes dans l'espoir que notre enfant de six ans nous dise quelque chose du genre :

"Mais oui, maman a raison. J'ai eu tort de mettre en colère suite à cette frustration. Maintenant que tu me l'as expliqué, je sens que désormais, je ne réagirai plus de la sorte".

Ben ouais, mais ça ne passe pas comme ça. Alors parfois, poser un cadre clair mettre fin à une crise rapidement afin que l'enfant ne soit pas non plus noyé dans ses propres émotions. C'est aussi ça, l'aider.

Accueillir les émotions n'est pas tout accepter, ni les vivre à leur place

Ben oui, au risque de m'attirer quelques remarques, et peut-être choquer… J'avoue que si j'accorde aux émotions une place privilégiée, après tout, elles constituent notre personnalité, j'ai de la peine quand je vois autour de moi certains parents devenus complètement esclaves des émotions de leur enfant - ou bien les vivre à leur place, être à ce point terrifiés par les émotions de leur progéniture qu'ils n'arrivent même plus à prendre un peu de distance, et à poser la digue pour faire cesser le tsunami.

Donc, oui : peur, colère, frustration font bien sûr partie de nos vies.

Mais en dehors de cas pathologiques, elles n'ont pas non plus à les envahir, ni à nous envahir.

Alors, accueillons, écoutons, essayons de comprendre, mais ne voulons pas non plus les émotions de nos enfants en voulant les vivre à leur place, et osons leur offrir un écrin sécurisant avec des limites et des cadres.