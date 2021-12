Faut-il jouer aux jeux de société, même si on n'aime pas ça ? Faut-il laisser gagner ses enfants ? Quelque soit votre choix, Gwénaëlle Boulet vous déculpabilise.

Jouer en famille aux jeux de société © Getty / Westend61

En préparant cette chronique, je me suis heurtée à un gros, gros problème. C’est que concernant les jeux de société (pour ne prendre que ceux-là), il n’y a pas UNE mais DEUX catégories de parents à déculpabiliser…

La première, la plus vaste sans doute, comprend tous les parents qui, tout simplement, n’aiment pas jouer… Vous voyez, ceux qui sont soudain prêts à se dévouer pour aller passer l’aspirateur ou étendre le linge plutôt que de faire une partie de Bonne paye ou de Mille bornes. Celles et ceux qui préfèreraient se pendre plutôt que de se lancer dans une partie de « Verger », de Lynx ou pire… de Monopoly.

Je sais combien tous ces parents culpabilisent en silence… car comme on l’a dit tout le long de cette émission, on leur répète tellement que jouer avec ses enfants permet de retrouver des moments de complicité et d’humour dans nos quotidiens souvent hyper stressés… de se concentrer ensemble sans être éparpillés chacun dans notre univers… de mettre ensemble à l’épreuve nos émotions… Mais bon, comme dit le diction, on ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif, hein !

Un petit conseil pour ces parents qui n’aiment pas jouer ?

Vous allez être déçus mais à part vous dire que tout ceci n’est pas très grave et que si vraiment vous n’aimez pas ça, il y a plein d’autres choses à partager avec vos enfants comme la cuisine, le bricolage, le jardinage, le sport, la musique, les blagues etc…, mon conseil du jour s’arrête là pour vous !

A moins qu’au fond vous ne détestiez pas ça mais que ce ne soit qu’une question de temps. Auquel cas, je dirais bien, troquez une fois par semaine un repas préparé maison ou une histoire du soir par une soirée pizza surgelée-petit jeu de société… vous verrez, ça fait du bien !

L'autre catégorie de parents à déculpabiliser

Eh oui… L’autre catégorie, à laquelle j’appartiens pleinement, est celle des parents non pas joueurs mais… « trop joueurs ! » Alors vous allez me dire « comment peut-on être un parent « trop joueur » » ? Et bien… quand par exemple vous jouez avec votre beau-fils de 4 ans à la « pêche aux poissons », que vous avez l’impression de jouer votre vie… et que vous êtes incapable de le laisser gagner… bon ben c’est déjà un petit indice que vous appartenez à cette catégorie !

Non parce que moi, que mes enfants aient 3, 8, 13 ou 20 ans… quand je joue, JE JOUE !

Je suis à fond et l’espace d’une partie, je peux très facilement me transformer en urbaniste médiéval, en chasseuse de zombis… voire en affreuse capitaliste prête à mettre à genoux les mauvais payeurs qui ont la malchance de tomber sur MA rue de la paix… avec hôtel. Ah là là.. rien que d’y penser, j’ai envie de faire une partie, tenez !

Laisser de temps en temps gagner vos enfants

Aaaah ! Laisser ou non gagner ses enfants, je crois qu’on touche là à un vrai grand débat éducatif ! D’un côté, c’est vrai, je crois que ça peut valoir le coup de temps en temps… allez, quand ils sont tout petits… que perdre est si insupportable pour certains d’entre eux qu’enchainer les défaites risque de les dégouter à vie du jeu (ce qui serait un très mauvais calcul quand on aime jouer !)… J’avoue, j’ai dû craquer quelques petites fois (mais par pur opportunisme)…

Sinon, j’assume le fait d’être assez impitoyable au jeu.

Et vous savez quoi ? J’ai adoré l’immense sourire de fierté de mes enfants les premières fois où ils ont gagné « pour de vrai »…

Ces fois où je me suis avouée vaincue non pas pour leur faire plaisir... Mais parce qu’ils avaient été meilleurs : plus chanceux, plus malins, plus stratèges, plus créatifs, plus observateurs ou plus rapides. Ces fois aussi où l’on a tous gagné ensemble contre un corbeau, un dragon... ou réussi à poser nos cartes en communiquant en semi-télépathie !

Une publicité vivante pour le jeu en famille…

Oui ! Je pense même que les adultes et les couples devraient jouer plus souvent entre eux ! Par exemple, quand vous ruminez une petite vengeance parce que votre conjoint ou conjointe vous a laissé une grosse machine de slips-chaussettes à étendre…

Bon ben, vous venger à coup de cartes « pneus crevés », de lancés de dés ou de parties de Skyjo peut s’avérer plus pacifique. Mieux encore, si vous collaborez ensemble pour éviter une guerre ou réduire à néant une pandémie mondiale ! Bon.. je vois que certains sont dubitatifs.. En tout cas si vous voulez vous lancer, mes enfants vous ont concocté une petite liste de jeux à découvrir en famille. Amusez-vous bien !