Aujourd’hui, Gwenaëlle a décidé d’en finir avec la dictature du hamster et de déculpabiliser tous les parents qui… ont refusé de prendre un animal chez eux.

Finie la culpabilité des parents qui disent "non à l’animal à la maison !" © Getty / Uwe Krejci

Il y a quelques années encore, je recevais régulièrement des faire-part de naissance du type :

Une petite boule d’amour de 2,7 kilos a débarqué dans nos vie. Bidule et Trucmuche sont très heureux d’accueillir leur petite sœur !

J’adorais ça, les faire-parts… Même que je les collais précieusement dans un cahier pour conserver ces instants de bonheur de mes amis.

Mais depuis quelques mois, mon fil facebook affiche de plus en plus de messages du type :

Une petite boule de poils de 3,5 kg a débarqué dans notre vie ! Bidule et Trucmuche sont tellement heureux d’accueillir Poupoune. C’est un berger irlandais à poils roux, la race la plus sympa ! (smiley cœur)

Bon, vous l’aurez compris, je n’y connais rien en chiens mais vous avez saisi l’idée… Voilà, en ce moment, j’ai beaucoup d’amis qui ont décidé d’agrandir leur famille avec un animal canin de compagnie.

Quant à moi… ?

Alors, soyons bien clair - parce que je ne voudrais pas me fâcher avec mes amis adorés qui ont maintenant un chien - je ne porte AUCUN jugement sur ce choix et j’admire même secrètement l’énergie et le dévouement de mes potes.

Moi, personnellement, une fois les couches des enfants terminées, je n’ai eu aucune énergie à mettre dans une quelconque éducation à la litière… Et encore moins envie de sortir matin, midi et soir faire le tour du quartier pour faire uriner une petite boule de poils. Sans parler des rendez-vous chez le vétérinaire à caser entre la réunion parents-profs du collège et le rendez-vous d’orthodontiste.

Bref, j’ai toujours trouvé qu’avoir un animal représentait une telle somme de contraintes que le jeu n’en valait pas la chandelle…

Surtout quand le jeu consiste à lancer une balle cinquante fois de suite pour se la faire ramener.

Mais c’est quand même sympa un animal dans la maison, non ?

Oui, je sais, les "pro-animaux domestiques" me disent même : "mais c’est tellement bien pour les enfants ! Ça leur fait un compagnon à qui ils peuvent confier leurs secrets". (C’est vrai !).

"Avec un animal, ils apprennent le sens des responsabilités car il faut s’en occuper". (C’est vrai aussi ! Enfin les 2 premiers mois en général parce que, après, c’est pour qui les sorties pipi ? C’est pour bibi… !)

Et attention, c’est là que votre culpabilité de parent est mise à rude épreuve : on ne pouvait quand même pas leur refuser ce bonheur de grandir avec toute la tendresse d’un animal… Et là, je redis que oui, c’est vrai… Mais non !

Vous n’avez jamais craqué ?

Et si… Justement. On a craqué UNE fois… Enfin DEUX. La première avec un poisson rouge… mort prématurément et qui a fini sa vie quelques semaines plus tard dans les toilettes. Puis pour l’anniversaire de l’aîné… sur un coup de tête… avec un lapin nain. Enfin, nain, nain… un nain qui a sacrément grandi au fil des semaines et à qui personne ne voulait plus couper les griffes… Une adorable petite boule de poils que nous devenions dingo d’entendre gratter sa cage toute la nuit… et dont nous nous sommes séparés au bout d’un an.

Bref… j’avoue que mon expérience de l’animal domestique a été très brève et que je ne suis pas prête de recommencer.

Alors quand, de temps en temps, mes enfants tentent à nouveau leur chance avec un "mais t’as vu le chien de tonton, il est trop mignon !" ou espèrent nous avoir avec une tortue, un hamster ou un poisson rouge… je propose désormais un gentil :

Vous avez raison les chéris, tout ceci est trop mignon. D’ailleurs, quand vous serez grands, vous pourrez avoir autant d’animaux que vous voudrez !

Voilà ! Avec ça, finie la culpabilité : vous nourrissez tout simplement leurs rêves et leur envie de grandir ! Non, non, ne me remerciez pas… C’est cadeau !