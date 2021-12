Une recette un peu particulière… pour tous les parents qui font ce qu’ils peuvent.

Recette du cake de la parentalité © Getty / Taiyou Nomachi

Comme nous parlions cuisine aujourd’hui, et que je vous avais déjà avoué dans une précédente chronique ma difficulté à cuisiner de façon sereine avec mes propres enfants, je me suis dit, tiens, et si (« le fameux petit pas de côté ! ») je proposais une sorte de recette métaphorique de la parentalité…

Et comme nous courons à grandes enjambées vers les fêtes de Noël et que /qui dit Noël dit amour, tendresse, comédies romantiques et tout le tintouain… je me suis dit qu’une petite recette remplie de bons sentiments serait de saison…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Aaaaah ! la Cake d’amour de "Peau d’âne" !

Quatre mains bien pesées de farine, quatre œufs frais, un bol entier de lait / un peu de sucre / une main de beurre fin, un souffle de levain / une larme de miel et un soupçon de sel./ Dans la pâte, hop, on y glisse un petit cadeau, zioup, on fait un souhait… et le tour est joué !

C'est donc à ça que ressemble le cake de la parentalité ?

Et autant dire qu’à ce moment-là, je ne ressemblais pas des masses à la Catherine Deneuve du film… et encore moins à une pub pour l’éducation bienveillante avec un cake uniquement composé d’amour, de joie et de tendresse…

Il se trouve qu’au moment de me mettre à écrire cette chronique, je venais tout juste de piquer une énooooorme gueulante sur mes enfants à base de cris stridents dignes de… de… de rien du tout en fait !

Mais à base de "mais qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ?", et d’un mélange contreproductif à souhait / de "puisque c’est comme ça, punition pour tout le monde !" immédiatement suivi d’un désabusé "puisque c’est comme ça, je m’en fous, faites ce que vous voulez !" …

Et autant dire qu’à ce moment-là, je ne ressemblais pas des masses à la Catherine Deneuve du film… et encore moins à une pub pour l’éducation bienveillante.

Ca ne fait pas très cake d’amour de Noël…

En effet… je vais donc vous livrer une recette qui vaut ce qu’elle vaut mais qui est peut-être plus réaliste que la première ! Donc, a vue de nez, je dirais que le « Cake parental » se compose de :

6 grosses poignées d’amour (si on n’en a que 2 de disponible, ce n’est pas grave, mettez ce que vous avez, c’est toujours ça de pris)

(si on n’en a que 2 de disponible, ce n’est pas grave, mettez ce que vous avez, c’est toujours ça de pris) 3 cuillères d’inquiétude (n’en mettez pas trop, ça peut vite faire tourner le mélange)

(n’en mettez pas trop, ça peut vite faire tourner le mélange) 4 cuillérées de temps

5 cuillères bien bombées de fatigue

Au niveau de la patience, mettez ce que vous pouvez . Si vous n’en avez pas, n’hésitez pas à aller en demander à vos voisins… ça peut aider.

. Si vous n’en avez pas, n’hésitez pas à aller en demander à vos voisins… ça peut aider. Une bonne dose d’imperfection (et là, ne me dites pas que vous n’en avez pas !)

(et là, ne me dites pas que vous n’en avez pas !) Une belle pincée de confiance (Mais oui, au final… tout va bien se passer…)

(Mais oui, au final… tout va bien se passer…) Une petite dose d’humour (on l’oublie parfois mais cela relève vraiment le goût du gâteau)

- Si le mélange fait des grumeaux, arrêtez de touiller frénétiquement en stressant, laissez plutôt reposer un bon coup et demandez un peu d’aide… Il n’y a pas de honte à ne pas tout réussir tous seuls !)

- Pour finir, glissez-y ce que vous avez de plus précieux et faites un vœu.

Mettez le mélange dans un plat et glissez au four pendant… une bonne vingtaine d’année. Pensez régulièrement à faire une pause pour regarder le cake gonfler et dorer… Après, on regrette de ne pas en avoir suffisamment profité.

Voilà ! J’espère que cette recette vous plaira. Et n’hésitez pas à m’envoyer la vôtre : en ce moment, je suis carrément preneuse !