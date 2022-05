Si le doudou occupe une place importante dans la vie de certains enfants au point de devenir un vrai membre de la famille, Gwenaëlle a mené sa propre enquête et vous explique pourquoi on a très souvent tendance à surinvestir le sujet. Tous les enfants ne s'y attachent pas de la même manière.

Pourquoi la perte d'un doudou n'est pas systématiquement la fin du monde ? © Getty / Catherine Falls Commercial

Tous ces pauvres lapins, oursons et hippopotames dont le seul destin est d’être tripatouillé, trainé et léché pour être finalement abandonnés après tant d’années de bons et loyaux services ou pire, négligemment perdus au coin d’un parc ou d’une rue. Et pourtant, depuis qu’on l’a savamment baptisé "objet transitionnel", le doudou est quasiment devenu un être à part entière de nos familles.

Quel drame ça peut créer quand on les perd !

Mais oui, qui n’a pas refait un demi-tour sur l’autoroute ? Egrainé tout le quartier en regardant le moindre centimètre de trottoir ? Voire, en désespoir de cause, posé une affiche "Doudou perdu ! Récompense à la clé !" pour tenter de retrouver ce sur quoi nous avons fait reposer tous nos espoirs d’apaisement de notre petit, persuadés à l’avance que séparé de ce truc bourré de microbes, notre enfant allait vivre le pire traumatisme de toute sa vie. Et nous, devoir accompagner des heures et des soirées de chagrin inconsolable. Et c’est là que je dis : "Tututututut… Tout doux bijoux, on se calme !" Car si, ok, le doudou occupe une place importante dans la vie de certains enfants, je trouve que, aujourd’hui, on a un peu surinvesti le sujet, non ?

Pour le prouver, j'ai mené ma petite enquête

Mais oui, bien sûr ! Car comme vous le savez, je suis la reine de l’enquête à panel élargi ! Je vais donc ici et maintenant, en exclusivité pour France Inter, vous livrer le résultat de mon enquête menée sur 20 ans et 3 enfants… Les miens. Parce que chez nous, il y a eu 3 enfants et 3 rapports très différents au doudou, 3 salles, 3 ambiances, quoi !

Commençons par le cas N°1

Mon beau fils. Comme à l’âge de 3 ans, ce petit bonhomme devait partager son temps entre chez sa maman et chez nous, ses deux parents mettaient toutes les chances de leur côté pour que ça se passe bien entre les deux foyers. Et voilà qu’un soir, panique à bord ! Le morceau de lange qui lui servait de doudou avait été oublié chez sa maman. Nous voilà donc déjà au taquet de savoir comment annoncer cette terrible nouvelle, prêts à affronter larmes et désespoir. Mon homme se prépare vaillamment à traverser Paris en scooter pour aller rechercher le précieux. Bref, la tension était à son comble. Mais alors qu’assis au bout du lit, nous entrions déjà dans des explications tortueuses pour expliquer que doudou n’était pas là, le petit homme nous lâche un désinvolte : "Ben ce n’est pas grave" et pof, se glisse dans les draps direction dodo, circulez il n'y a rien à voir ! Et si sur le coup, j’avoue qu’en bonne marâtre, j’ai été tentée de me demander si cette absence d’attachement au doudou ne cachait pas une bizarrerie psychologique profonde, je peux dire avec 20 ans de recul que non. Cet enfant n’avait tout simplement pas élu de doudou et qu’il puisait ailleurs sa capacité de réassurance.

Cas d’école N°2

Notre fille. Bon, forte de l’expérience du premier, j’avoue que je n’avais pas surinvesti la question du doudou mais quand même, prudence et prévoyance. Une fois élu parmi ses cadeaux de naissance un joli carré d’éponge d’une marque 100% écolo ("c’est bien ma chérie, tu as déjà des goûts très écoresponsables"), je me suis dit "Allez, on en achète cinq d’un coup comme ça, on est tranquilles…" Eh bien, je peux vous dire que les 5 ont été utilisés, aimés, adorés, mâchouillés les uns après les autres et perdus tour à tour (au fond d’une grotte ardéchoise ou dans un recoin de colonie de vacances…). À chaque fois, certes, une petite tristesse mais pas de grande tragédie non plus.

Cas N°3

Là, vous vous dites, heureusement qu’elle n’en a pas fait six des mômes parce que ça comment à être longuet son truc ! Pour le petit dernier, là, on était carrément détendus sur la question. Sauf que cette fois-ci, autre enfant autre schéma et nous avons enfin pu goûter aux joies de l’attachement sans faille : pas question de laver, ni d’oublier Teddy, encore moins de le perdre sous peine d’avoir affaire aux sanglots longs des violons de l’automne. Car, dixit à 8 ans maintenant "Mon doudou, je l’aime et ça me fait du bien d’être attaché à lui".

Conclusion

Les doudous c’est sympa mais ça n’a rien de systématique ni d’obligatoire. Et si perte il y a, à nous parents, d’accompagner ce triste moment sans en faire des caisses ni surenchérir (dit celle qui est venue aujourd’hui en studio avec Nicolas-Joseph, fidèle chat siamois de 46 ans qui a tant été patouillé, mâchouillé, raccommodé et aimé…).