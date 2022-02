Camille profite des vacances pour essayer de rompre avec cette vie accélérée qui est assez naturelle chez tous les parents. Elle a essayé de trouver quelques conseils à vous donner pour essayer de ralentir le rythme et éviter de transmettre cet esprit de performance à vos enfants.

Les vertus de "la parentalité lente" © Getty / MoMo Productions

Inspirez, vous êtes tourné vers le passé. Expirez, vers l'avenir !

Il faut bien s'y retrouver dans cette vie trépidante de parents modernes. Maintenant qu'on n'a plus de repères avec des photos argentiques, surtout que depuis le covid - "ce vilain virus" comme l'appelle la maîtresse - le temps s'est complètement distendu…

On a d'abord été obligé de s'arrêter et de se dire : "j'ai du temps, mais je suis inquiet, ne serait-il pas le moment de souffler entre deux visio (#école à la maison) ?", "Et si je me prenais un petit cours de yoga en ligne pour être calme et attentif, comme la grenouille avec un petit bambou ? Ah mais non… ça, c'est de la méditation… Mais justement, tu ne connaissais pas encore très bien !" Mais même pas le temps de s'y plonger… Car depuis, on est redevenu le lapin d'Alice au pays des merveilles en retard et qui court partout…

Alors, on ne va pas se rajouter une dose de culpabilité parce que "culpa", c'est déjà notre deuxième prénom. Mais savez-vous quelle est la phrase que nos enfants entendent le plus souvent ?

"Dépêche-toi !"

"Dépêche-toi de t'habiller, de te brosser les dents"…

D'ailleurs, dans mes trois minutes, qui tient aussi longtemps sérieusement ?

Et puis les "endors-toi vite parce que tu vas bientôt te lever"…

Là où on a perdu la course, c'est quand tu deviens comme ta mère, en mettant les bols du petit dej avant de te coucher. Bientôt, on va dire aux enfants "Dépêche-toi t'as ton cours de yoga"… Et là, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette phrase… Pourquoi pas "n'oublie pas de respirer" tant qu'on y est !

On leur transmet aussi cet esprit de compét, de rapidité et de performance

Mais c'est normal aussi, ils ont des rallyes lecture en classe et, comme nous, quand ils rentrent du travail, de l'école donc, ils ont une deuxième journée qui commence : taekwondo, orthodontiste, devoirs… La fameuse deuxième journée. Comme nous, leur vie est une course. Si t'as pas réservé le 23 février tes vacances d'été, bah c'est complet…

Et la petite enfance n'est pas épargnée

Parce que depuis, on a un nouveau décompte. Un autre "à vos marques partez !". Parce qu'avec ces 1000 premiers jours, le rapport remis par Boris Cyrulnik n'a pas intérêt à couper au démarrage. On peut y lire :

"De la grossesse à deux ans, les milles premiers jours sont une période extraordinaire et déterminante pour bébé".

Donc, on est passé de "tout se joue avant 6 ans" à "tout se joue avant deux ans". C'est Santé publique France qui le dit cette fois ! On se plaint d'être minuté, mais on porte notre propre laisse à notre cou, qu'on pourrait appeler un bracelet connecté qui nous annonce : "Vous avez fait 15 000 pas en 8 minutes". Mais non, c'est vrai, il faut en faire 30 !

Mais quand trouver le moment ? En revanche, on a le temps de se faire une sacrée dose de séries. D'ailleurs, un petit rappel hebdo dit qu'on a utilisé 3h30 de téléphone par jour. Mais ouf… c'est 15% de moins que la semaine dernière, donc on est sauvé !

On ne leur donne pas vraiment l'exemple, mais qu'est-ce qu'on peut proposer ?

De ralentir le rythme, déstresser, prendre davantage de plaisir dans l'éducation de nos enfants.

C'est le concept de "slow parenting" qui nous vient d'outre-Atlantique, "la parentalité lente" qui s'avère bénéfique pour toute la famille. En Suisse, par exemple, il y a des puéricultrices qui préparent des ateliers "de rien" : on enlève tous les meubles de la crèche sans proposer d'activités pour voir les petits s'affairer à leur guise.

Les enfants peuvent enfin profiter de leur temps.

Mais cette histoire de temps, c'est trop bizarre. Il y a des parents qui conseillent de profiter alors que d'autres parents ne se souviennent même plus de leur vie d'avant. Avant, justement, on pensait "non, mais moi, je ne pourrais jamais les emmener à l'école à 8 h20 !". Bah si, si, tu vas le faire… On l'a même fait pendant nos 3 à nos 18 ans. Puis il y a à ceux qui sont pressés. Je les fais tous se rapprocher comme ça c'est fait !

En revanche, le "profite-en" reste toujours valable, car entre le burn out parental et le syndrome du nid vide, ce serait quand même pas mal d'en profiter. Alors, comme le dirait Clara Luciani, tel un mantra de yoga : "respire encore".