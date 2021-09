Non, ne partez pas... Vous la connaissez maintenant, Gwénaëlle Boulet a plutôt décidé de détendre tout le monde ou d’essayer en tout cas. Retour sur un livre de parentalité au titre terrifiant !

Gwénaëlle Boulet :

"Chers parents, je ne sais pas vous mais il y a des livres de "parentalité" que je me suis toujours refusé d’ouvrir et il y en a UN en particulier que l’on voit partout quand on est jeune parent … c’est Tout se joue avant 6 ans du Dr Dodson.

C’est un bouquin des années 1970, "un best seller mondial de l’éducation" comme il est écrit sur la couverture. Réédité moulte fois et qui se vend comme des petits pains. Même que depuis, des petits malins en ont fait une version Tout de joue avant 3 ans et même Tout se joue avant la naissance (si si…)

Qu'a-t-il de si effrayant ce livre ? Alors pas de méprise, je suis persuadée que ce livre de psychologie infantile est parfaitement respectable, remplis d’éléments très pertinents, cliniquement étayés et tout et tout sur les différentes étapes de développement de la petite enfance mais…

Non mais sans rire "Tout se joue avant 6 ans" vous voyez un peu le tableau ?

Vous avez déjà passé 9 mois de grossesse à vous demander entre deux nausées, une interdiction de fromage au lait cru et 18 kg en trop, si vous êtes vraiment capable d’être une bonne mère… Vous avez courageusement passé l’épisode de l’accouchement, des montées de lait et autres joyeuseries que je vous passe aujourd’hui.

Et autant dire que votre couple est en mode survie au niveau du sommeil et que vous n’avez pas UNE seule minute à consacrer à la lecture d’un ouvrage d’éducation… et là… BOUM ! Vous tombez sur ce titre !

Pour moi, _Tout se joue avant 6 ans e_st la double peine assurée… du type : "tu as fait un baby blues et tu as pleuré pendant tout ton congé mat ?" Et ben non seulement tu as passé un bien sale moment mais EN PLUS, tu as bousillé la vie de ton môme !

Ou bien : "Tu as craqué et tu as crié sur ton enfant… pire, une fessée est malencontreusement partie ?"… Non seulement tu en éprouves une culpabilité terrible, mais EN PLUS, sache que tu as bousillé la vie de ton môme pas aujourd’hui, pas demain. Non : A TOUT JAMAIS !

Bref, pour moi, ce titre, c’est un peu comme si on vous disait : "coté couple, c’est simple, tout se joue le premier soir". Ce qui signifie que si vous ressortez de votre premier rencard avec un morceau de persil entre les dents, et bien, c’est mort

Ou bien comme si vous commenciez à faire des chroniques sur France inter et qu’un ami qui se veut de bon conseil vous dit : "c’est simple, pour les chroniques, tout se joue dans les quatre premières. Vous vous sentez bien à quel point ça détend et ça met en confiance, n’est-ce pas ?"

Et sur le fond ? Tout se joue-t-il avant 6 ans ?

Eh bien … oui et non… Pour faire court : oui, c’est vrai, on ne va pas se mentir, pas mal de choses s’installent dans la toute petite enfance, en particulier sur le plan affectif et cognitif… C’est là que le cerveau est le plus réceptif aux stimulis, développant des milliards de connexion en très peu de temps.. là que la plasticité du cerveau est la plus grande. Là aussi que la sécurité intérieure et la confiance se construisent…

Et ce qui est certain, c'est que les relations affectives nouées dans les premières années laissent une empreinte essentielle qui influencera nos relations adultes.

Tout ça est très juste et a été prouvé…

Mais fort heureusement pour nous, notre existence est un processus en perpétuelle transformation

Les événements, heureux ou douloureux, les rencontres, les amours, les identifications, les crises, les expériences spirituelles, la réflexion intellectuelle façonnent notre être tout au long des années.

Et ce que nombre de chercheurs ont appelé "la résilience" désigne ainsi la capacité d’un être humain à surmonter des difficultés liées à un traumatisme à vivre et à se construire malgré des débuts difficiles voire chaotiques…

Car si TOUT se jouait vraiment avant 6 ans, pourquoi se fatiguer à lutter ?

Il suffirait de se laisser porter passivement par les événements... et déclarer forfait pour les plus malchanceux d’entre nous.

Moi, en tant que parent, je suis plutôt partie sur quelque chose du genre "tout se construit petit à petit" et "rien n’est joué jusqu’à la fin"…

Après tout, je trouve que ça laisse davantage de place à nos erreurs, à nos imperfections, à nos failles et nos fragilités… A moins que… Attendez, maintenant que les miens ont passé l’âge fatidique des 6 ans, si tout est joué, je peux peut-être me détendre un peu et opter pour une éducation décomplexée et totalement free-style !"

Finalement… à bien y réfléchir… il n’est peut-être pas si mauvais ce titre !

