Elles n'entrent plus dans le cadre du dépistage organisé, pourtant les femmes de plus de 74 ans devraient continuer à surveiller leurs seins et faire des mammographies. C'est l'appel d'un collectif d'oncologues.

Un tiers des diagnostics concernent des femmes de plus de 70 ans © Getty

A l'occasion d'Octobre Rose, le mois consacré au cancer du sein, évoquons ce thème peu abordé encore : celui du cancer du sein chez la femme de plus de 74 ans, qui ne fait plus de dépistage systématique puisque ce dépistage organisé s'arrête précisément à cet âge-là. Résultat : ce sont des femmes qui ne sont plus très bien suivies, elles sont pourtant tout autant concernées que les plus jeunes par ce cancer.

60.000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année en France, 12.000 morts par an: un tiers de ces cas et la moitié des décès touchent des femmes de plus de 70 ans

Pourtant, faute de campagne de dépistage pour ces femmes âgées (la campagne concerne uniquement les 50-74 ans), beaucoup échappent à la surveillance médicale, peu font des mammographies. Le risque à cet âge de développer un cancer est tout aussi important, il l'est même encore plus car le risque progresse avec l'âge, et faute de dépistage, les cancers dans ces âges-là sont souvent dépistés à un stade avancé, quand la tumeur est grosse.

En ce mois d'octobre, plusieurs dizaines de cancérologues lancent l'alerte et militent pour une meilleure surveillance de ces femmes. Elles croient souvent à tort qu'à leur âge, ce n'est plus la peine d'aller chez le gynécologue, que ça ira moins vite si elles tombent malades ou alors qu'on ne pourra de toutes façons plus grand chose pour elles.

"Elles se trompent, sur toute la ligne !", insiste le Docteur Jean-Michel Vannetzel. Il est oncologue, et Président de l'Institut du Sein Henri Hartman, à Neuilly-sur-Seine : "Elles le disent, elles ne vont plus chez le gynécologue, et leur médecin traitant ne surveille pas leurs seins. De vous à moi, c'est vrai que les généralistes le font peu, et d'ailleurs, ce sont rarement eux qui diagnostiquent ces cancers chez les femmes âgées. Ce sont elles, la plupart du temps, qui s'en rendent compte elles-mêmes, par palpation, et souvent les tumeurs font au moins 2 cm. A plus de 2 cm, la mortalité est très élevée, alors que si la tumeur fait moins d'1 cm, les chances de guérison sont de 90%".

Un rappel, donc, pour redire à quel point le dépistage à tout âge est important. D'autant que passé 74 ans, on traite ces femmes presque de la même façon. On s'adapte à leur âge, bien sûr, mais on peut faire de la chimio, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie... On opère, aussi, et on peut guérir. Le collectif rappelle aussi qu'à 75 ans on est souvent aujourd'hui bien plus en forme que nos aïeules ne l'étaient au même âge...