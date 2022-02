Mieux prescrire, en s'appuyant sur l'expertise de l'hôpital, c'est l'objet de l'expérimentation Iatroprev, conduite depuis septembre dans les Hauts-de-France. Elle vise à optimiser les prescriptions des personnes âgées, pas toujours adaptées.

10 à 50% des personnes âgées viennent à l'hôpital à cause de prescriptions inadaptées © Getty

Mieux prescrire, en évitant les interactions médicamenteuses et autres effets indésirables chez les personnes âgées, c'est tout l'enjeu de l'expérimentation, nommée Iatroprev menée aux CHU de Lille et Amiens. L'idée de cette expérimentation vient de ce constat assez classique: on dit souvent que les personnes âgées ont des ordonnances à rallonge... et c'est tout à fait vrai ! On estime qu'un tiers à peu près des plus de 75 ans ont plus de 10 médicaments à prendre tous les jours. Ca ne veut pas forcément dire qu'ils en ont trop. Souvent, même, ca se défend: ils ont suffisamment de pathologies pour que ce soit justifié, le problème c'est que tous ces médicaments interagissent, ce qui est parfois délétere: 10 à 50% des personnes âgées iraient ainsi à l'hôpital à cause d'effets indésirables provoqués par ces prescriptions inadaptées.

Elles deviennent inadaptées parce qu'au fil des ans, les lignes se sont empilées sur l'ordonnance. On a l'habitude de prendre tel ou tel médicament, on veut le garder. Sauf que des médicaments qui pouvaient être pertinents dix ou quinze ans plus tôt ne le sont plus quand on avance en âge, qu'on se fragilise et qu'on perd du poids. Bref, il peut être utile de réexaminer la prescription. Mais le médecin traitant à lui seul n'en a pas forcément ni les moyens ni le temps de le faire. ET le spécialiste a surtout en ligne de mire la pathologie qu'il traite.

D'où cette expérimentation menée dans les Hauts de France depuis septembre dernier. Il s'agit d'une collaboration ville/hôpital. On prend des patients âgés identifiés lors d'une hospitalisation et on réévalue, en équipe pluridisciplinaire, leurs ordonnances habituelles pour tenter d'arriver à quelque chose de plus efficient. Ça ne veut pas dire qu'on donne moins de médicaments ça veut dire qu'on en donne mieux. Le Professeur Jean-Baptiste Beuscart copilote cette expérimentation, il est gériatre au CHU de Lille: "Couramment, on voit des patients arriver avec 9 ou 10 médicaments, on va en enlever 4 et en rajouter 4, bref on change la moitié de l'ordonnance, mais sans forcément toucher au nombre ! Car le problème ce n'est pas le nombre de médicaments mais la qualité de la prescription. Un médicament qui a eu de gros bénéfices pour le patient lorsqu'il avait 65 ans, peut devenir toxique lorsqu'il en a 85. Ici, à l'hôpital, un pharmacien va prendre le temps de reprendre l'historique des traitements, le gériatre aussi va prendre le temps d'observer toutes les fragilités du patient, et comme ça on va réajuster le traitement. Les médecins de ville ne le prennent pas mal, au contraire, ils sont preneurs. C'est une collaboration, ça n'est pas vu comme un contrôle de leur travail, mais plutôt comme un ajout, qui permet de remettre les choses au clair".

L'expérimentation est menée depuis le mois de septembre, elle a vocation a durer 3/4 ans. A cause du Covid, elle n'a pas pu recruter autant de patients que souhaité mais ça va venir. L'objectif étant de valider l'expérimentation sur plusieurs centaines de patients âgés. C'est le ministère de la santé qui a validé et qui finance cette expérimentation, qui a vocation si c'est concluant à se généraliser par la suite. A condition évidemment, mais ça c'est de la volonté politique, qu'on mette en face les moyens pour mener à bien cette nouvelle mission.