Trois amies spécialistes en Santé Publique ont créé l'application Drepacare pour aider les patients au quotidien. Objectif: rompre l'isolement et améliorer le suivi.

Maladie qui affecte les globules rouges, la drépanocytose concerne une naissance sur 900 en Ile-de-France © Getty

C'est une maladie génétique rare qui touche surtout les populations originaires d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, d'Inde ou des Antilles. C'est une maladie du sang douloureuse et compliquée à gérer, mais contrairement à d'autres pathologies, les spécialistes de e-santé et de soutien à distance des patients ne s'y étaient pas encore intéressés. Ce sont trois amies spécialisées en santé publique qui viennent de lancer l'application Drepacare, fruit de 4 ans de travail. L'une d'entre elle est drépanocytaire, atteinte donc par la maladie.

Leur application, c'est quoi ? C'est un outil à la fois de sensibilisation et de suivi. On y trouve des informations, des conseils, mais aussi un espace pour noter ses douleurs, leur intensité, leur fréquence, un rappel des rendez-vous des traitements pris, un forum de discussion aussi pour rompre l'isolement. Bientôt, des médecins répondront au chat également. Bref, tout pour accompagner un patient dans cette maladie semée de douleurs et d'embûches. La maladie touche 50 millions de personnes dans le monde... et à peu près 30.000 en France. À peu près 450 nourrissons par an. Avec des disparités régionales : beaucoup de cas surtout en région parisienne, ou les personnes originaires d'Afrique ou du Maghreb sont plus nombreuses.

Des crises vaso-occlusives récurrentes

Cette maladie est la première maladie génétique en France, elle touche les globules rouges, au lieu d'être ronds, ils prennent la forme d'une faucille, d'une banane, et ils deviennent rigides, ce qui peut bloquer la circulation du sang au niveau des artères et des vaisseaux, et donc empêcher la bonne distribution de l'oxygène dans l'organisme. -a se traduit par de l’anémie, une plus grande vulnérabilité aux infections et des crises parfois très douloureuses affectant divers organes, on appelle ça les « crises vaso-occlusives ».

La maladie peut provoquer des complications. Leur prévention repose donc sur une bonne hygiène de vie et beaucoup de suivi, d'où l'importance d'une application comme celle ci. Laetitia Defoi est elle-même atteinte de drépanocytose, infirmière et patiente experte, elle est cofondatrice de l'application Drepacare: " Je peux parler de mon cas, je n'ai pas été bien suivie, et j'ai eu mal à la hanche vers 10/11 ans. _En fait, j'avais une ostéonécrose, c'est la mort d'un segment de l'os par déficit d'apport sanguin. Si ça avait été mieux suivi, j'aurais pu éviter d'être en fauteuil roulant pendant toutes mes années collège_, et de subir une opération pour poser ensuite, à l'âge de 26 ans une prothèse de hanche. Le fait de noter ses douleurs au quotidien, leur intensité, leur fréquence, aurait pu alerter ma mère de façon beaucoup plus précise et régulière, sans qu'on atteigne le stade le plus grave, avec la destruction du tissu osseux. Ça vaut pour d'autres organes, les yeux notamment. Avec l'application, le médecin dispose quand on le voit d'un historique qui va aider son diagnostic".

Pour l'instant, la maladie ne se guérit pas. Elle se soigne, via des transfusions sanguines notamment. Une thérapie génique est à l'essai. Un enfant qui n'est pas soigné à temps ne dépasse pas les 5 ans, d'où l'importance du dépistage a la naissance. Il est proposé aux personnes à risque, originaires d'Afrique ou du Maghreb. Il faudrait élargir ce dépistage insiste Laetitia Defoi, car même si c'est plus rare, les personnes originaires de pays mediterranéens au sens large sont également concernés.