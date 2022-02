La maladie touche près de 700 000 français et peut provoquer des crises parfois impressionnantes face auxquelles on ne sait pas toujours comment réagir. Petit rappel des bons gestes à adopter en pareille situation...

700.000 personnes sont atteintes d'épilepsie en France. © Getty

Comme tous les 2e lundis de février, ce lundi 14 février, c'est la journée internationale de l'épilepsie. Cette maladie neurologique touche 50 millions de personnes dans le monde, et près de 700.000 en France. La maladie est impressionnante pour les crises qu'elle génère, mais on ne sait pas toujours comment y faire face. Petit rappel des bons réflexes à avoir en pareil cas, en tordant le cou aussi à certaines idées reçues.

Il faut savoir d'abord que toutes les crises d'épilepsie ne sont pas aussi impressionnantes: il peut y avoir dans cette maladie des petites crises qui sont des absences de quelques secondes, des crises partielles, le mouvement involontaire d'un bras par exemple. Et puis il y a les fameuses crises, celles qui s'accompagnent souvent d'une chute, de convulsions, de crispation de la machoire, de raideurs, avec perte de conscience quasi immédiate du patient. Ces crises peuvent durer 1 à 2 minutes, le malade en ressort littéralement épuisé, il met un peu de temps d'ailleurs a reprendre ses esprits c'est violent.

Que se passe t il pendant la crise ? Les neurones s'hyperactivent, ca disjoncte, il y a une sorte de déconnexion du cerveau, le malade, clairement, ne maitrise plus rien. Alors, que faut il faire quand on est face à cela dans un lieu public par exemple ? Une idée reçue par est de croire qu'il faut absolument empêcher le malade d'avaler sa langue. "C'est totalement infondé", explique Delphine Danneker, présidente de l'IDEE, l'Institut des Epilepsies à Lyon. "La vraie chose à faire, explique-t-elle, c'est de mettre le patient hors d'état de se faire mal, puisqu'il ne se contrôle plus, de l'éloigner d'une table par exemple qui pourrait basculer et lui tomber dessus. De le mettre aussi si c'est possible en position latérale de sécurité pour qu'il ne s'étouffe pas s'il se met à vomir. Et, puis, penser aussi à sa reprise de conscience. Quand il va sortir de sa crise, il sera débousssolé, il faut l'accompagner à ce moment là et l'aider à retrouver ses esprits. C'est souvent dans ces moments-là, dans les espaces publics, que les malades perdent leur sac ou se font voler leur portable".

Le malade, après sa crise, peut aussi rester mutique, il ne faut pas s'en inquiéter. "Ce qu'il faut surtout, explique Delphine Danneker, c'est s'assurer que la crise n'excède pas 5 minutes. Si on les dépasse, il faut appeler des secours car ça dure trop longtemps."

La présidente rappelle combien ces crises peuvent être dramatiques dans certains cas: _"Il y a des morts à cause de crises violentes qui surviennent au volant, à vélo, ou par noyades_. d'ailleurs, les enfants épileptiques ne doivent jamais se baigner seuls ou sans un gilet de sauvetage". Elle souligne aussi combien ces crises et le fait que les gens ne sac=vent pas y faire face sont problématiques pour les malades, dont certains n'osent plus sortir de chez eux, parfois. "On a appris à la population à reconnaitre les signes d'un AVC, à réagir en cas de malaise cardiaque, il faut lui apprendre aussi à réagir à ces crises, qui ne sont pas si rares dans l'espace public".

L'épilepsie peut apparaître à tout âge, mais dans les 3/4 des cas, elle survient avant 18 ans. Dans 6 cas sur 10, on ne retrouve pas l’origine de l’épilepsie : on parle alors d’ « épilepsie idiopathique ». En revanche, diverses pathologies peuvent l’initier : lésions cérébrales relatives à une infection ou à un traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, infection ou tumeur atteignant le cerveau. L’épilepsie représente alors une manifestation de la pathologie sous-jacente.

La plupart des épilepsies sont bien contrôlées par les traitements, qui peuvent faire disparaitre les crises. Dans 20% des cas toutefois, l'épilepsie est pharmaco résistante. Le cannabis thérapeutique expérimenté en France depuis un an est autorisé justement pour certaines formes d'épilepsies réfractaires au traitement dans l'espoir de limiter les crises.