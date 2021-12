La maladie de Charcot, ou SLA, pour Sclérose Latérale Amyotrophique est peut-être à l'aube d'une révolution dans sa prise en charge : son caractère génétique étant de plus en plus avéré, la piste des thérapies géniques est ouverte, et déjà, des essais sont en cours.

Maladie terrible car elle condamne à très court terme, la maladie de Charcot, ou SLA, pour sclérose latérale amyotrophique - c'est le nom médical - pourrait voir dans les prochaines années sa prise en charge grandement s'améliorer, du moins pour certaines formes de la maladie. Son origine génétique est en effet de plus en plus démontrée, ce qui ouvre l'espoir de thérapies géniques à venir.

Un espoir, enfin, alors que cette maladie est associée à un pronostic terrible. On en connait les images un peu terrifiantes : cette dégradation rapide, qui prive assez vite de toute autonomie. C'est une dégénérescence des neurones moteurs qui conduit à une paralysie des muscles. On perd progressivement dans cette maladie toutes ses fonctions motrices, mais aussi la parole, la déglutition, et même la respiration. La plupart des diagnostics se font entre 55 et 65 ans, et l'espérance de vie au diagnostic est courte, entre 3 et 5 ans.

La plus fréquente des maladies rares

En France, 6 à 7000 personnes vivent avec la maladie. On estime qu'il y a 1600 nouveaux cas chaque année. C'est une maladie rare mais c'est l'une des plus fréquentes des maladies rares. Cela dit, elle a différentes formes, et finalement plusieurs sous-types, certains avec des atteintes cognitives également.

On a longtemps considéré que c'était une maladie neurodégénérative, comme Parkinson ou Alzheimer. On savait aussi qu'il y avait des formes familiales. Ce n'est qu'il y a une dizaine d'années qu'on a véritablement mis en évidence une mutation génétique dans la maladie. On a identifié le premier gène en cause en 2013. Depuis, on en a identifié 4 autres qui sont fréquemment à l'origine de la pathologie. Et ce n'est sans doute pas fini : on cherche beaucoup d'autres gènes en cause. Et ce caractère génétique de plus en plus avéré ouvre un espoir thérapeutique majeur: celui de la thérapie génique. Plusieurs essais sont déjà en cours, sur quelques types de SLA qui représentent moins de 10% des malades, mais l'avenir est encourageant, nous dit le Professeur de neurologie Claude Desnuelle, ancien chef du pôle neurosciences à l'hôpital de Nice et vice président de l'association Arsla, qui aide les malades et soutient la recherche: "On sait déjà aujourd'hui que 15 à 20% des SLA ont une origine génétique, mais on peut penser qu'en cherchant encore plus systématiquement, on va trouver d'autres SLA génétiques dans les années qui viennent, et comme les techniques de thérapies géniques s'améliorent, qu'on en fait de plus en plus, on entrevoit des thérapies actives, bientôt, dans cette maladie de Charcot".

Thérapies actives car pour l'instant, en dehors de cet espoir de thérapie génique, le traitement se limite à ralentir un peu l'évolution de la pathologie, et à accompagner les complications du malade, son incapacité à respirer de façon autonome, ses carences. Evidemment, la recherche pour avancer a besoin d'argent, c'est comme pour le Téléthon.