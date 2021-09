Faire sa dialyse à la maison, c'est le souhait de patients et d'associations, mais ce recours reste insuffisamment développé.

Moins d'1% des dialysés font leur dialyse à la maison © Getty

Faire ma dialyse quand je veux et comme je veux... c’est le souhait exprimé par certains patients, le souhait aussi des autorités sanitaires qui encouragent le recours à l'ambulatoire, qui décharge les hôpitaux. Mais il y a des freins qui subsistent et, dans les faits, rares sont les patients qui peuvent y prétendre. Il y a en France plus de 50 000 dialysés. Parmi eux, moins de 1% arrivent à faire cette dialyse à la maison.

La dialyse, plus précisément l'hémodialyse, c’est une machine qui permet de filtrer votre sang quand les reins n’en sont plus capables. C’est un traitement vital pour les insuffisants rénaux en attente de greffe, mais c’est un traitement lourd, le rythme est contraignant : trois à quatre séances de dialyse par semaine, qui durent chacune 4 à 5 heures. Vous ajoutez à cela le déplacement vers le centre de dialyse, pas toujours proche du domicile, les jours et les horaires souvent imposés par le centre. Le patient, au final, n’a plus de vie, certains sont obligés d’arrêter de travailler car c’est ingérable. Et comme le temps d’attente moyen pour une greffe est de cinq ans, ça fait cinq ans donc d’une vie très compliquée.

D’où cette demande des patients de pouvoir faire les dialyses chez eux. "La dialyse doit s’adapter à nos vies et pas le contraire", explique Delphine Blanchard. C’est une patiente, elle a 44 ans, elle vient d’être greffée du rein mais elle a géré avant cela deux ans de dialyse à domicile, et ça a, dit-elle, changé sa vie : "Avant, je ne supportait plus les heures de trajet pour me rendre au centre, les horaires imposés aussi, qui me posaient de réels problèmes pour gérer mon activité professionnelle. Avec ce système de dialyse à la maison, j'ai pu gérer mes horaires, je n'avais plus ce temps de déplacement aller/retour si contraignant plusieurs fois par semaine. Alors c'est vrai, ça prend de la place, il faut se former spécifiquement, et il vaut mieux avoir un aidant à la maison car c'est lourd, mais ça m'a permis de retrouver une vie beaucoup plus agréable, j'ai pu vivre enfin à mon rythme".

Une formation nécessaire de deux mois

Delphine reconnait que c’est quand même lourd et tout le monde n’est pas en capacité de faire ces soins tous seuls, certains d’ailleurs n’en ont pas envie, mais elle plaide pour que ce soit possible pour ceux qui le souhaitent… Hélas, dit-elle, il y a encore trop de blocages : "Il y a des freins structurels, des freins des médecins aussi qui n'osent pas forcément franchir le pas, question de responsabilité... Des freins des centres aussi, et puis les patients ne savent pas forcément qu'ils peuvent y prétendre, alors ils ne le font pas".

Des freins subsistent... Pourtant, d'après Delphine, 5 à 10% de dialysés – jusqu’à 5 000 patients – devraient pouvoir bénéficier de cette dialyse à domicile. En plus c'est moins coûteux que dans un centre... il faut juste suivre une formation de deux mois pour être opérationnel. Delphine rappelle d’ailleurs que pendant le premier confinement surtout, quand il était très dangereux pour des patients aussi fragiles de sortir de chez eux, la dialyse à domicile s’est révélée, pour ceux qui en bénéficiaient, un véritable avantage puisqu’ils ont pu sereinement faire leurs soins en restant à la maison.