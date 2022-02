On fêtera début mars les 20 ans de la loi Kouchner, promulguée par le gouvernement Jospin en 2002 et relative aux droits des malades. L'idée à l'époque était clairement d'avoir des patients mieux informés, mieux représentés, et mieux défendus. Vingt ans après, quel bilan ?

Des patients théoriquement mieux informés et entendus © Getty

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, aussi appelée loi Kouchner, promulguée par le Président Chirac, se donne pour objectif de développer la démocratie sanitaire, d'améliorer la qualité du système de santé, et de mieux réparer les risques sanitaires.

Sa rédaction a donné lieu à l'époque à une vaste concertation. Des ordres professionnels, des associations de patients, des fédérations hospitalières, des syndicats ont été largement écoutés, avec un rôle très actif aussi à l'époque de tous les acteurs de la lutte contre le Sida, dont les associations de patients ont joué on le sait un rôle majeur et pris beaucoup d'importance dans les années 1990. Ils en connaissaient à l'époque tout autant sinon plus que leurs soignants.

A l'arrivée, une loi de 119 pages, qui grave dans le marbre toute une série de principes fondateurs. Le droit à l'information du patient : les professionnels de santé ne doivent pas décider tout seuls, le patient a son mot à dire, il doit pouvoir accéder à son dossier médical. _"_Ce n'est plus le médecin qui sait, le patient qui se tait, comme ça a pu être le cas pendant longtemps", insiste Marie Citrini, représentante des patients aux Hôpitaux de Paris.

Autre avancée majeure : la réparation en cas de problème. Jusqu'à cette loi, tout reposait sur le régime de la faute, le patient devait prouver qu'une faute avait été commise, sans quoi il ne pouvait pas prétendre à des indemnités. Et cette faute justement était souvent très difficile à démontrer. On n'obtenait ainsi que très rarement réparation pour une infection nosocomiale, car la faute d'asepsie était extrêmement difficile à démontrer. La loi instaure donc une réparation pour ce qu'on appelle l'aléa thérapeutique, la faute à pas de chance, et pour les infections nosocomiales.

Claude Rambaud est la vice présidente de France Assos Santé qui fédère des associations de patients et qui surveille aussi la bonne application de la loi. Elle explique le chemin parcouru : "Je me souviens d'une affaire, une femme, avant la loi, qui au cours d'une césarienne avait eu les deux uretères coupés. Ce sont les conduits de l'urine, vous imaginez la douleur et l'inconfort. Elle a été sauvée, mais c'est un préjudice, une expérience difficile et douloureuse. Sauf qu'on lui a répondu à l'époque que c'était un risque inhérent à une chirurgie du bassin, et elle n'a pas été indemnisée. Aujourd'hui, elle serait indemnisée au nom de l'aléa thérapeutique. _Faute ou pas faute, on reconnait le préjudice_, c'est un progrès énorme de cette loi."

La loi Kouchner, c'est aussi la reconnaissance d'une démocratie sanitaire et la représentation des patients dans les instances de santé au niveau national, où leur voix doit être entendue. Ca peut sembler peu de chose, une seule voix parmi tant d'autres, et "pourtant, ça emporte parfois des décisions importantes, nous dit Claude Rambaud, notre voix a parfois fait basculer un vote !"

Les associations de patients siègent aussi au niveau local dans les conseils d'administration des hôpitaux. Là encore, ils ne changent pas complètement le cours des choses, on l'a vu notamment avec le Covid, où les familles n'ont pas eu de droits de visite pendant des semaines, mais ils peuvent, par petites touches, appuyer des actions. Sur la fin de vie, l'accueil des familles, notamment.