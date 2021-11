La Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive est une maladie pulmonaire attribuable à 80% à la cigarette. Elle se manifeste d'abord par une dypsnée (essoufflement) qui évolue ensuite par poussées vers de l'insuffisance respiratoire. Trop peu de patients savent qu'ils en sont atteints.

Les 2/3 des BPCO ne sont pas dépistées © Getty

En ce traditionnel mois de novembre, désormais consacré "Mois sans tabac", gros plan ce matin sur une maladie directement liée à la cigarette: la BPCO, ou Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive. Derrière l'acronyme, une maladie chronique inflammatoire des bronches. Elle toucherait plus de 3 millions de personnes en France.

Maladie méconnue, ce n'est clairement pas une maladie rare. C'est une obstruction progressive des voies aériennes, qui évolue par poussées. Le tabac agresse le poumon, il crée des lésions, ce qui conduit à terme à de l'insuffisance respiratoire. Et les dégats sont irréversibles. Ce sont des patients qui ont été d'ailleurs assez vulnérables durant le Covid, davantage sujets aux Covid graves.

6 à 8% des plus de 40 ans en seraient atteints

Le principal symptôme, c'est de l'essoufflement. Age moyen d'apparition: 60 ans, mais ça peut arriver plus tôt. Ca concerne les hommes, comme les femmes, les femmes d'ailleurs de plus en plus car elles fument davantage que par le passé. La maladie est d'abord liée au tabac, donc (plus de 80% des cas lui sont attribuables), mais aussi à l'exposition professionnelle à certains produits toxiques (silice, charbon, poussières métalliques, oxyde de soufre, pesticides). Des infections respiratoires fréquentes durant l'enfance peuvent créer un terrain propice. La pollution par dessus n'arrange rien.

On estime que 6 à 8% des plus de 40 ans en seraient atteints. Problème: les deux tiers ne seraient pas dépistés, ce que déplore Bruno Housset pneumologue et président de la Fondation du Souffle: "Ce n'est pas compliqué de dépister, on mesure la capacité respiratoire en vous demandant de souffler au maximum dans un appareil, on a même proposé un dépistage systématique des fumeurs symptômatiques de plus de 50 ans et diffusé des appareils, mais les généralistes ont du mal à intégrer cette pratique, c'est dommage, on ne parle pas assez de cette maladie".

Premier remède à la détection: l'arrêt du tabac

Quand la maladie est diagnostiquée, première chose à faire, arrêter le tabac, et suivre une réadaptation respiratoire. On traite les symptômes avec des bronchodilatateurs qui redonnent du confort et un apport d'oxygène pour les cas les plus lourds, voire une greffe pulmonaire.

Autre piste: regénérer le poumon détruit, le réparer grâce à des cellules souches, explique Bruno Housset: "ca fait plusieurs années que des équipes travaillent sur la regénération pulmonaire, non seulement dans la BPCO mais dans d'autres pathologies respiratoires, et les études montrent que ça marche bien sur la souris, on arrive dans ce modèle à régénérer le poumon. Alors, vous me direz que la souris n'est pas l'homme, mais c'est une vraie piste d'espoir thérapeutique car aujourd'hui, on ne sait pas guérir la BPCO".

De la souris à l'homme, la recherche prendra encore quelques années. En France, la BPCO est à l'origine de 17.000 décès chaque année. C'est 4 fois plus que les accidents de la route.