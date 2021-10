La suppression totale et définitive de gluten dans l'alimentation n'est réellement incontournable que pour les patients atteints de la maladie cœliaque, une affection intestinale auto-immune.

La maladie coeliaque toucherait 1% de la population © Getty

C'est devenu un argument de vente pour certains fabricants : le sans gluten, "gluten free", est à la mode. Mais supprimer le gluten de son alimentation est-il vraiment incontournable ? En fait, ça l'est - sans aucun doute possible - pour une maladie bien précise : la maladie cœliaque.

C'est une maladie auto-immune qui toucherait environ 1% de la population. Le gluten est en fait l'agent déclencheur d'une réaction inflammatoire qui va détruire les villosités intestinales. Le résultat, c'est qu'on absorbe mal les nutriments, ce qui provoque anémie, dénutrition. On peut avoir mal au ventre, mais il y a aussi tout un tas de symptômes qui peuvent être associés. "On peut avoir des maux de ventre bien sûr, mais aussi des fausses-couches à répétition, une grande fatigue", explique le docteur Françoise Bienvenu, biologiste hospitalier. "Des symptômes comme ceux-là, il fait avoir le réflexe de penser à une éventuelle maladie cœliaque."

La maladie peut se manifester dès l'enfance. Un bébé apathique qui a des problèmes gastriques, des diarrhées, peut en être atteint. La maladie est deux à trois fois plus fréquente chez la femme, et 20% des cas sont diagnostiqués après 60 ans : "Ces cas sont-ils arrivés tardivement, ou alors a-t-on mis des années à les diagnostiquer ? Mystère. Ce sont peut-être des malades atteints depuis plusieurs années", avance le Docteur Bienvenu.

Des tests pour identifier la maladie

Si elle n'est pas diagnostiquée, la maladie peut provoquer à terme tout un tas de problèmes, osseux, notamment, jusqu'à des cancers digestifs. En cas de doute, on sait identifier très précisément cette maladie grâce à des marqueurs très spécifiques et le Docteur Bienvenu encourage à faire les tests pour en avoir le cœur net. On peut les faire en laboratoire ou en pharmacie grâce à des autotests. Mais attention, il faut bien s'assurer que l'autotest identifie les bons marqueurs et surtout faire le test avant d'attaquer le régime sans gluten car sinon le résultat sera faussé : "On va rechercher des autoanticorps spécifiques de cette maladie : les IgA anti-transglutaminases, qui sont dirigés contre les transglutaminases qui provoquent les signes cliniques, et les IgA totales. Cela peut se faire sur prescription ou en pharmacie, mais en vérifiant bien que les autotests vérifient ces marqueurs recommandés."

En cas de maladie cœliaque, le seul remède est donc la suppression totale du gluten. Dans ce cas, les symptômes disparaissent. Si vous n'avez pas la maladie cœliaque, vous pouvez quand même avoir ce qu'on appelle une hypersensibilité au gluten non cœliaque. Cela existe aussi et 7% des Français se disent intolérants au gluten. C'est une zone un peu plus mystérieuse. Les symptômes peuvent parfois être provoqués par d'autres composants du blé que le gluten.