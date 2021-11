Le Collectif National des Associations d'Obèses demande à ce que l'obésité soit considérée en France comme une maladie chronique, ce qui permettrait aux patients d'être mieux considérés et pris en charge.

17% de la population adulte serait obèse en France, soit plus de 8 millions de personnes © Getty

C'est un paradoxe français. Alors que la France est pointue dans la prise en charge de l'obésité (elle a lancé le programme Nutriscore, mis au point un plan Obésité, elle a créé des centres spécialisés sur l'obésité), elle n'a toujours pas classé l'obésité comme une maladie. L'obésité est pourtant reconnue comme telle par l'OMS depuis 1997, et par l'Union Européenne depuis le début de l'année.

Le sujet est d'autant plus important que les chiffres sur l'obésité, en France et ailleurs, ne cessent d'augmenter. Depuis un quart de siècle, c'est une courbe en progression constante : de 1997 à aujourd'hui, la proportion de personnes en situation d'obésité en France a doublé, passant de 8,5% à 17%. Au total, plus de 8 millions de personnes sont obèses en France : cela signifie que leur Indice de masse corporelle (IMC, il se calcule simplement en divisant le poids (en kg) par le carré de la taille (m)) est supérieur à 30.

Et la pandémie de Covid n'a rien arrangé. Avec le confinement, l'obésité a sans doute augmenté, favorisée par des troubles du comportement alimentaire exacerbés. La pandémie a par ailleurs montré à quel point le surpoids était un facteur de risque. L'obésité aurait en effet concerné près de 50% des admis en réanimation et 40% des personnes décédées.

L'obésité est par ailleurs associée à une vingtaine de pathologies lourdes : diabète, hypertension, complications cardio-vasculaires.

Dans ce contexte, le Collectif National des Associations d'Obèses, qui représente les patients, réclame la reconnaissance de l'obésité en maladie chronique. Pour sa présidente, Anne-Sophie Joly, ça permettrait une meilleure prise en charge mais ça donnerait aussi aux obèses une image différente. Officiellement considérés comme malades, ils seraient regardés, dit-elle, avec davantage de bienveillance et moins de stigmatisation : "On a un problème de considération vis-à-vis de cette maladie. Est-ce qu'on se moque de quelqu'un qui a un cancer ou un AVC ? Non, en revanche, on fait de la grossophobie, on va lui dire qu'il faut arrêter de manger, alors que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Il faut changer le regard social sur cette maladie. Regardez avec le Covid comme les obèses sont vulnérables ! On ne les a pas assez considérés, et beaucoup ne se sont pas sentis concernés d'ailleurs, car ils ne se voient pas toujours comme obèses. Trop d'obèses, parmi les plus pauvres, ne sont pas pris en charge convenablement. Il n'y a même pas de spécialité médicale sur l'obésité ! Donc si le médecin lui-même n'est pas formé, comment voulez-vous que la prise en charge soit bonne pour tous ?"

Reconnaitre l'obésité comme maladie permettrait de mieux former les professionnels, qui ne savent pas toujours bien accueillir les patients obèses, qui s'en plaignent d'ailleurs et rechignent même parfois à consulter de peur d'être stigmatisés. "Il faut déculpabiliser ces patients, ils sont malades, il faut que la Haute Autorité de santé s'empare de ce sujet". Cette reconnaissance permettrait aussi d'agir davantage en matière de prévention : "Investir 1 euro en prévention, c'est en économiser 6 par la suite", insiste Anne-Sophie Joly.