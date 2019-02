Ce matin le troubadour néo folk aux textes ciselés et à la diction impeccable, j'ai nommé : Tété, nous revient avec un nouvel album : Fauthentique…

Extrait King Simili

Prenons 2 mots : Fauthentique.. et Superchérie l'un est de Tété, l'autre de Mathieu Chedid.

Tété et M font leur job de musicien, attraper l'air du temps pour le transformer en air de musique.

L'obligation poétique enjoint le chanteur à pondre des phrases mnémotechniques, articulées dans le temps par le rythme et développées dans l'espace en mélodie.

Le chant est utilisé dès Homère pour retenir le texte de l’Iliade, à l'aide des accents rythmiques et d'une mélodie. La langue grecque aidait, naturellement chantante et rythmée. Le minimum vital, pour un troubadour, c'est de mettre des mots et des notes sur les affects qui nous agitent.

Extrait Tout doit disparaître

La voix folk de Tété avec ce décroché entre le sanglot et le yoddle, cette manière de moduler sa peine pour en faire un feeling, nous touche eu plus profond des os.. La plainte fut le premier genre musical de l'humanité. La modulation de la douleur.

Le loup qui hurle s'adresse à l'espace entier pour le couvrir de son désarroi, l'homme chantant questionne les esprits, pourquoi moi, qu'ai je fait au ciel.. Dès les débuts de l'humanité.. le lamento, et la louange sont les deux genres du chant..

Le premier pleure la difficulté d'être un homme, le second célèbre la puissance des Dieux avec l'arrière pensée d'obtenir un passe droit pour celui qui chante, le salaire du griot, en quelque sorte...

Extrait Les blédards célestes

Renaissance, André, de la chanson contestataire ?

Oui Nicolas, même s'ils sont loin les Béranger, les Colette Magny, les Maxime Leforestier du début, petit à petit, les nouveaux troubadours s'emparent à nouveau des sujets sociétaux et n'hésitent plus à les rimer. Tété chante la passion des hommes, leurs souffrances avec une guitare joyeuse, une rythmique implacable, un sens de la formule d'une exquise poésie, un recul d'une élégance folle, évitant le piège du pathos sur le pathos. Parce que question pathos, on est servi : vrai du faux, désintox, clash, battle, voilà notre environnement, Tété dans son bel album Fauthentique nous aide à décrypter ces choses obscures qui nous prennent la tête, il nous livre un de ses meilleurs albums, il faut le redécouvrir ou le découvrir, en tout cas, il mérite amplement le nom de troubadour disruptif hyper connecté 3.0...



Extrait Summertime Blues