Ce matin une nouvelle voix vous a mordu l'oreille, et vous venez nous en parler, c'est la voix folk et somptueuse d'Ella Grace.

Extrait Wild Roads

Ella Grace vient de Londres mais plutôt que la Tamise, c'est le fleuve Colorado qui semble couler dans sa voix..

Ella Grace a 22 ans et pourtant c'est de la fin du 19 ème siècle qu'elle semble surgir, d'une cabane de chercheur d'or perdue dans un coin des rocheuses..

Parce que dans la voix d'Ella Grace, on entend de l'espace, des oiseaux, du vent. Comme une bonne sorcière, elle capte la nature avec son micro qu'elle installe sur le perron du cottage de ses parents, ou sur une plage de la manche, ou en haut d'une falaise, ou dans un champ d'orge.

La voix d'Ella est profonde mais son chant est léger,

Elle ne nous enterre pas dans les profondeurs du mélo, mais elle module comme une vague heureuse qui soulève nos coeurs, elle ne nous enferme pas dans la noirceur des tourments ressassés des amours impossibles mais elle les chante, ces tourments, avec tant de joie que c'est bon d'avoir mal dans la voix d'Ella.

Extrait Here we are again

Ella Grace ne vient pas du Colorado, elle ne s'est pas retirée dans une cabane abandonnée de mineur comme Karen Dalton le fit dans les années 60, renonçant à une carrière que lui ouvrait Bob Dylan.

Ella Grace avec son dream catcher, son attrape rêve de chamane, a saisi l'essence de la voix de Karen Dalton, mais elle sait transposer la malédiction du blues en mélancolie heureuse.

C'est la grâce des musiciens, que de traduire les malheurs en chansons qui nous guérissent de ces mêmes malheurs..

Quand l'amour s'en va et qu'on est dépeuplé, ben au moins, il nous reste une chanson, et c'est pas rien..

Extrait She

Et André vous nous parlez aussi de sa dualité….

Oui entre la culture naturaliste et la culture deux points zéro, Ella Grace trouve son espace…

C’est une adepte du philosophe naturaliste et poête américain Henry David Thoreau, celui qui écrivit dans une cabane qu'il s'était construite au bord d'un lac le traité de Désobéissance civile, inspirant un siècle plus tard Gandhi et Martin Luther King.

Ella est adepte à la fois du retour à la vie sauvage et ... d'Instagram.

Ella Grace est donc une hippie 2.O.

Elle peut à la fois faire la couv de Blogosphere et prôner la désintoxication aux smartphones en affrettant un minibus avec 3 copines et partir tourner un doc sur les dernières communautés de hippies d'Europe.

Ella Grace est une jeune fille post-post-moderne, qui gagne à être entendue...

Extrait Away from here