Ce matin, un événement auquel France Inter s'associe, la redécouverte d'un album inédit du formidable saxophoniste de jazz John Coltrane.

John Coltrane © Getty / Michael Ochs Archives

Extrait Untitled Original 11383

On vient de trouver une nouvelle chambre dans la pyramide de Kéops..

On a retrouvé l'album perdu de John Coltrane... Ce qui revient à peu près au même, on enfin trouvé le Saint Graal du Jazz.

Le 6 mars 1963, John Coltrane entre en studio chez Rudy Van Gelder le mythique ingénieur du son, avec son Classic Quartet, Mc Coy Tiner au piano, Jimmy Garrison à la contrebasse et Elvin Jones à la batterie. Le soir Coltrane quitte le studio et rentre chez lui dans le Queens avec une bande témoin qu'il fait écouter à son épouse.... et qui restera dans ses placards pendant 54 ans...

Son épouse s’appelait Naima...

Extrait Naïma

Naïma, le titre de cette sublime ballade, le nom de celle qu' il quittera pour Alice, qui deviendra sa pianiste, et avec qui il partagera sa troisième et ultime phase musicale.

En fait, depuis qu'il s'est émancipé du démon de la drogue, Coltrane est parti dans une quête que rien n'arrêtera, guidé par une forme de spiritualité qui l'accompagne depuis toujours, lui qui fut élevé dans le sud profond, raciste et violent, où seule l'Eglise noire structurait et éduquait, et à l'intérieur de laquelle on chantait pour répondre à la catastrophe ambiante..

Extrait So what (de Miles Davis)

André, c'est chez Miles Davis que John Coltrane va trouver son style ...

Oui Nicolas, on vient d'entendre Kind of blue, le légendaire album de Miles, la mèche qui va faire exploser Coltrane.. Miles est la promesse de l'avenir, il attire et repère les meilleurs. Miles, qui le laisse s’épanouir avec des solos plus longs que les siens. Un jour Coltrane s'en excuse en lui disant : Tu sais, c'est parce que je ne trouve jamais le bon endroit pour m'arrêter que je joue si longtemps. Miles lui répond, et man, si tu essayais un truc simple, comme d'enlever ton sax de ta bouche..

C'est entre deux sessions de cet album légendaire de Miles, en 59, que Coltrane enregistre Giant steps, son chef d'oeuvre à lui, sa quadrature du cercle, son Saint Graal...

Extrait Giant Steps

Voilà, ne ratez pas cet album retrouvé, plus qu'un témoignage sonore émouvant, c'est le chainon manquant entre la période classique et la radicalité de celui qui nous apprend à marcher comme un géant..

Both Directions at Once: The Lost Album sort le 29 juin chez Impulse! Records..

