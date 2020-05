Ce matin la météo sonore est incertaine, mais c’est très bon, avec "Uncertain Weather", le dernier album de Lou Tavano…

Extrait The Dancer

Lou Tavano nous emmène vers des territoires sonores inouïs, illustrant la vision de l’artiste par Gilles Deleuze : Un peintre digne de ce nom doit chercher aux limites de la couleur, un écrivain digne de ce nom doit écrire aux limites du langage, un philosophe digne de ce nom doit chercher aux limites de la pensée, un musicien digne de ce nom doit aller aux limites du son.

Lou Tavano, au-delà des chanteuses de jazz, invente un nouveau son, jouant du velours de sa voix pour créer des textures qui s’étirent dans le temps et l’espace.

La forme classique d’un standard de jazz, le thème deux fois, le refrain, puis le thème à nouveau, A A B A, non, trop confiné pour elle. Le cadre rythmique du swing, même si il y a dans son battement une incertitude temporelle qui lui donne toute sa saveur, non plus, trop rigoureux, tout ça doit voler en éclats, comme s’il avait fallu à son pianiste alter ego compositeur Alexey Asantcheeff une toile avec un cadre plus large, une palette sonore avec des nuances infinies, avec l’injonction de la chanteuse, comme une épreuve pour évaluer sa créativité, à la façon de Peau d’Ane qui pour repousser les avances de son père lui demandait une robe couleur du temps, et bien Alexey a réussi à dessiner un album couleur du temps, qui s’appelle justement Uncertain weather.

Extrait Memories of tomorrow

Tout vibre dans cet album, d’une vibration ample, large, puissante, le violoncelle de Guillaume Latil répond à la voix de Lou Tavano, la pulsion de la batterie devient battement de cœur, le calme et la tempête alternent, et nous voilà embarqués dans un véritable ascenseur émotionnel, au gré des variations de la chanteuse.

Extrait You see me now

Cet album fut une thérapie. Le pianiste et la chanteuse composent à quatre mains, ensemble depuis douze ans. En 2016 , ils traversent soudain des épreuves qui mettent leur couple en danger. Pour se retrouver, is se réfugient dans les highlands, en Ecosse, une maison de famille d’Alexey Asantchev, vide, en vente, au milieu de laquelle trône un piano désacordé.

Elle écrit, des textes pour expulser son mal être qui vite prennent la forme de l’espoir.

L’écriture libère les humeurs des corps et des âmes, les humeurs qui, pensaient les grecs, viennent de la rate, la rate qui se dit spleen dans la langue d’Homère. La boucle est bouclée, le spleen chanté libère du spleen éprouvé.

Cet album est une thérapie, pour ceux qui l’ont fait et pour ceux qui l’écoutent. Soyez nombreux.

Extrait Le fil de la vie