On termine cette semaine par un chanteur, une fois n'est pas coutume...Il est anglais, et comme Johnny, c'est un héritier d'Elvis, Rag’ n’ Bone Man...

Rag’ n’ Bone Man © AFP

Extrait Human

Lundi je vous parlais de Deva Mahal, la fille de Taj Mahal, qui reprenait les chain gangs, les coups de marteau des bagnards sur les rails pour assurer le tempo, aujourd'hui c'est un garçon qui use de cette vieille tradition.. Il nous vient d'Angleterre , Rag'n'Bone Man, l'homme de guenilles et d'os..

Son nom est déjà un programme..

Rag, la guenille, qui a donné son nom au ragtime, qu'on pourrait traduire par le rythme des clochards, des déguenillés, qui va pourtant donner les premiers disques qui s'exporteront mondialement..

Qu'est ce qui fait que de jeunes chanteurs reprennent ces rythmes vieux de plus d'un siècle?

Leur voix. C'est simple, c'est la voix qui commande. Il faut suivre sa voix, v.o.i.x pour trouver sa voie v.o.i.e..

Extrait Arrow

Lorsqu'on est doué d'une voix puissante, qu'est ce qu'on fait?

On fait de la radio comme vous Nicolas, ou alors on taquine la muse, on incante, on laisse sa voix suivre son cours naturel, et emplir tout l'espace pour déterminer son territoire.

Les loups hurlent pour marquer une frontière en deça de laquelle toute présence est une intrusion.

Le chant a pour fonction naturelle de dessiner un territoire et puis d'y rassembler les membres d'une meute.

Les premiers hommes usèrent de la voix pour se rassembler. Mais dès qu'ils se définirent en tant qu'homme naissait le sentiment de spiritualité, ce lien immatériel qui réunit les membres d'une ethnie, et plus largement tous les êtres vivants du règne animal et végétal..

Extrait Wolves

Dans enchantement, André, il y a chant

Oui Nicolas, impossible d'être chanteur sans être un brin mystique. C'est le chant qui relie les hommes aux esprits.

Le prêtre égyptien dans la pyramide guidait l'âme du défunt dans l'autre monde en chantant.

Jusqu'à ce que les égyptiens inquiets d'une défaillance du prêtre chanteur gravèrent ce chant sur la pierre, les hyero glyphes, hyero, sacrés, glyphes, écriture, écriture sacrée qui dure pour l'éternité et qui veille à jamais sur l'esprit des morts.

Aujourd'hui, on a le mp3 et le streaming. est ce que ça durera pour l'éternité?

Rien n'est moins sur, ce qui est sur en revanche, c'est que l'organe de Rag n Bone le classe au sommet de la pyramide des officiants spirituels que sont les chanteurs ..