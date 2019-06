Ce matin, pour votre dernière de la saison, une musique de fête : l’afrobeat, avec un groupe qui joue depuis 20 ans et qui a plus de mille concerts à son actif : Antibalas…

Extrait Goldrush

Le jazz c’est formidable mais il y a beaucoup d’accords.

Je crois que je l’ai déjà faite à cette antenne mais j’adore cette blague : Vous connaissez Nicolas la différence entre un guitariste de jazz et un guitariste de rock ?

Le guitariste de jazz connaît 3 000 accords et joue devant 3 personnes, le guitariste de rock connaît 3 accords et joue devant 3000 personnes.

Cette blague, elle dit que le jazz est devenu une musique savante, où les virtuoses sont des geeks qui sont restés longtemps dans leur chambre à étudier toutes les combinaisons de parcours possibles au milieu de gammes qui changent d’armure toutes les demi mesures.

Et bien la même chose est arrivée au jazz, qui arriva à la musique classique. Revue par l’Afrique, il explose et renoue avec la fête, en regagnant au passage la transe et la mystique perdues.

Extrait Hook & crookde

A l’origine de l’afro beat, est la hilife, né après la 2ème guerre mondiale. Le jazz des big bands des soldats américains cantonnés en Afrique fascine les musiciens Africains, qui s’en emparent à nouveau, renouant avec la pulse afro qui n’était plus que sous entendue. Ex : Ts ket si tse ke dsi redevient Ta ke ta ka ta ka poum ka, qui était à l’origine du ts ket si..

Ce qui était caché derrière repasse devant.

Le swing né aux Etats unis de la rencontre des rythmes irlandais shuffle et de la pulsion africaine, revient au pays pour s’africaniser à nouveau, reprendre l’énergie de l’origine, et renouer avec la transe que provoque la scansion d’un seul accord..

Extrait tombstown

C’est en somme le retour du fils prodige André, l’afrobeat, c’est le jazz qui revient à la maison ?

Oui Nicolas, le jazz revient à son berceau africain mais en ramenant la puissance électrique pour servir la magie vaudou, la mitraille des cuivres pour faire chanter les esprits, et surtout une rythmique funky lancinante qui dure des heures sous le prêche d’un chanteur griot imprécateur dénonçant le pillage de l’Afrique et la corruption de ses élites. L’afrobeat est politique.

Son grand chantre fut Fela Kuti qui déclarait : Music is the weapon of the future : La musique est l’arme du futur..

Nos héros du jour, Antibalas, littéralement anti-balles, sont eux… américains et répandent la bonne parole depuis 20 ans dans le monde avec pas moins de mille concerts.

On pourra les voir cet été, le 16 juillet au festival de Surgeres, le 27 juillet aux arènes de Vic Faizansac…

Et le 29 juillet au Cosmojazz de Chamonix!