Ce matin vous nous parlez de José Antonio Abreu, économiste et musicien, qui nous a quitté ce weekend et qui initia au Vénézuela une expérience musicale unique : Le sistema…

Extrait Danzon

La musique est une affaire d'enfance et une affaire de famille..

Bach fut enseigné par son père, lui-même enseigna à ses enfants,

A l'âge de 3 ans alors qu'il tapotait le clavecin, Mozart dit à son père : Je cherche les notes qui s'aiment..

L'enfant Beethoven lui était tiré de son lit par son ivrogne de paternel en pleine nuit pour épater ses compagnons de beuverie..

Quand on n'est pas déterminé par l'entourage, on a moins de chances d'aborder la musique.. S'il n'y a pas d'instrument qui traine à la maison, on fait comment?

Mais que dire quand on nait dans une favella, que le seul horizon est la délinquance, le seul modèle la violence, les seuls instruments des armes à feu..

José Antonio Abreu, dans les années 70, fit un pari formidable..

Extrait Estancia

"Dès mon plus jeune âge, disait José Antonio Abreu, je voulais être musicien. Si j'ai réussi, c'est grâce à ma famille, mon entourage, mes maitres. Toute ma vie j'ai rêvé que tous les enfants vénézueliens aient cette même chance. Alors j'ai été voir les familles dans les favellas en leur disant : On vous offre un instrument de musique a condition que vous veniez aux cours.

La première répétition avait lieu dans un parking.. J'espérais une centaine d'enfants, 11 seulement sont venus.. J'ai failli abandonner, et puis je me suis ressaisi : Je leur ai dit que notre orchestre serait un des meilleurs du monde.. "

La promesse est tenue André… 40 ans plus tard, l'Orchestre El Sistema est dans les 5 premiers orchestres symphoniques du monde…

Extrait String quartet n° 12 en F major op 96

Jouer ensemble, c'est coexister intimement, c'est partager un idéal, c'est supporter la discipline car la récompense arrive immédiatement : le beau son ..

Les enfants parias du Venezuela sont portés en triomphe dans le monde entier, attirant dans les auditoriums symphoniques un public d'ados parce qu'enfin la grande musique symphonique est jouée par des ados.

Il faut les voir en joggins et baskets, dansant avec leurs violons, se servant de leurs archets comme de baguettes de tambour pour rythmer le mambo symphonique de West Side Story ..

Bon un bémol, Gustavo Dudamel, le génial chef d'orchestre ayant pris partie contre le gouvernement de Nicolas Maduro, le sistema vient de voir sa tournée mondiale annulée.

Mais ça n'empêche, ils étaient 11 au départ dans un parking, quarante ans plus tard ils sont 900 000, 900 000 gosses qui sont devenus des musiciens accomplis grâce à un sacré papa : José Antonio Abreu..

Extrait West Side Story