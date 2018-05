Aujourd'hui, du rap de bon matin sur France Inter, il s'appelle Jok'air, et il vous a mordu l'oreille...

Extrait TSN

Les ignorants ont peur de moi... Dit Jok 'air..

Son nom de guerre, un mélange de Joke, la blague, et air..

Un blagueur pneumatique, en somme : Pneuma, en grec, ne signifie pas simplement l'air, mais le souffle, et par extension, l'esprit divin..

Voilà donc notre Jok'air transformé en Dieu, en dieu de la blague. Mais le joker, plus prosaïquement, c'est le bouffon..

Etre le bouffon du pouvoir, ce n'est pas le refléter passivement, c'est avoir la force subversive de le faire " sauter " en tous sens.

Aujourd'hui, qui sont ceux qui écrivent la biographie sociale de nos villes ? Qui sont les satiristes de nos cultures ?

Qui sont nos oiseaux railleurs, qui éclatent dans les chants, les danses et les rythmes de nos cités ? Les rapeurs..

Extrait Alleluïa

Le chant fait désormais partie de l'arsenal des rappeurs.

Les voilà passés définitivement du côté de leurs glorieux ancêtres, les rapsodes.

On va se régaler sur France Inter cet été avec Homère, de Sylvain Tesson, mais il faut bien révéler cette filiation inavouée : Aussi vrai que les rhapsodes sont les fils d'Homère, les rappeurs sont les descendants des rapsodes.

Les rapsodes du grec rapso : coudre, attacher, et odi, chant..

Celui qui coud des bouts de musique, c'est vraiment comme ça que le rap a commencé, avec la technique du sample, ou ceux qui ne savaient pas la musique ont cousu des bouts de rythmiques qu'ils ont piqués à d'autre pour construire leur propre chant par-dessus..

Extrait Mon pied ton pied

La boucle est bouclée, André, aujourd'hui les rappeurs chantent, comme leurs glorieux ancêtres

Oui, Les rapsodes allaient de ville en ville pour chanter essentiellement des récits épiques..

Ils chantaient les récits de la guerre de Troie.

Pour se rappeler les textes, ils appuyaient sur certains pieds, donnant un rythme, une scansion à la phrase, un flow on dirait aujourd'hui, la mélodie était l'autre support pour la mémoire.

L'Illiade et l'odyssée étaient des chants, que l'on a compilé et rassemblé probablement au cours d'une Homéride, ces concours de rapsodes ou le meilleur se voyait remettre un prix.

Ils ont tout inventé les Grecs, même la Nouvelle Star.

Aujourd'hui, le chant fait à nouveau partie de l'arsenal de nos maîtres rappeurs, et Jok'Air utilise avec élégance et malice le principe de la ritournelle, un contrepoint enfantin répondant à la gravité des propos..

Extrait Maintenant