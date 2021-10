Au programme de cette semaine, toujours à 10 dans l'ISS en raison de la présence de l'équipe de cinéma russe, Thomas Pesquet et Mark Vande Hei astronaute de la NASA ont procédé à la remise à niveau du réseau de communication. Et mangé des emballages!

Mrk Vande Hei en train de remettre le réseau à niveau © Thomas Pesquet ESA/ NASA

Selon la NASA, votre semaine a été plutôt chargée. Qu'aviez-vous au programme?

"La grande activité de ces derniers jours, c'est qu'on a changé tout le réseau de la station spatiale avec Mark. Ca a l'air facile depuis la Terre. On a l'impression qu'il faut juste changer la box, un branchement USB ou électrique, une prise téléphone et c'est fini. Nous, ça été très différent ! On a ouvert des racks, on a démonté des structures en métal pour accéder à des routeurs qui étaient derrière, ce n'était pas éclairé, les outils ne pouvaient pas arriver, l'accès était compliqué. On a ajouté près de 400 mètres de câbles. On a fait des centaines et des centaines de connexions/déconnexions. C'était une jungle de câble qui empêchaient même de refermer les racks. C'était "Franckenstation" comme dit mon collègue Mark Vande Hei. Mais grâce à ça on a un réseau plus rapide et plus robuste. On est content. Ce qui est marrant, c'est que c'est déjà moi qui avait fait ce chantier de remise à niveau en 2016 lors de ma précédente mission. Donc l'avantage, c'est que j'avais l'expérience, fil rouge sur bouton rouge, fil vert sur bouton vert!"

Les emballages où l'isolant blanc peut être remplacé par du pain d'épices ensaché / Thomas Pesquet ESA/ NASA

Saint Malo / Thomas Pesquet ESA/NASA

Quel bilan tirez-vous de FOAM, l'expérience qui consiste à tester de nouveaux types d'emballage? (des emballages dont le rembourrage est fait de pain d'épices ensaché)

"J'en suis super content de cette expérience là parce que c'est un feed-back de ma mission précédente. Pour moi, la gestion des emballages c'est un cauchemar à bord de la station. Les équipements scientifiques sont précieux et fragiles et quand ils montent, ils sont protégés des vibrations du décollage dans des emballages de mousse, avec du papier bulle et quand ils arrivent, on ne peut pas jeter ça n'importe où. Il faut donc les remettre dans le vaisseau qui devient poubelle. La forme en mousse a la même forme, sans l'objet à l'intérieur et cela prend donc le même volume dans le vaisseau. On n'a donc rien gagné! C'est extrêmement frustrant quand on veut gérer les poubelles de la station. J'avais donc suggéré de réduire le nombre de protections , diminuer les plastiques ou faire quelque chose qui se mange, ce qui permet de solutionner le ravitaillement. Je le disais en rigolant un peu au début mais le CNES s'est saisi de l'idée. Aujourd'hui, on a cette expérience qui n'en ai qu'au stade de démonstration technologique mais qui marche! Officiellement, on n'a pas le droit de manger la mousse-pain d'épices... Disons qu'on ne l'a pas mangé mais si on l'avait mangé, on pourrait dire que c'est comestible et plutôt pas mal. On a aussi des mousses renouvelables ou des mousses recyclées. Mais la mousse qui se mange, c'est un sujet d'avenir qui pourrait marcher pour la planète aussi".

Les enfants ces jours-ci nourrissent et étudient le développement du BLOB en classe, dans le cadre des expériences pédagogiques de la mission ALPHA. Et vous, est-ce que vous vous souvenez de la toute première expérience de votre vie, quand on comprend la démarche qui consiste à poser une hypothèse pour la vérifier ensuite?

C'est marrant, j'ai des souvenirs assez précis de Travaux Pratiques en classe de 4ème. Pendant les cours de technologie, on faisait des circuits imprimés et j'en ai un souvenir précis, peut-être parce que je ne réussissais pas à tous les coups alors que j'étais plutôt bon à l'école. Je ne suis pas extrêmement manuel donc j'avais tendance à rater. Je me souviens aussi d'une dissection de grenouille ou de souris en terminale, de TP d 'électricité, des TP de chimie... Ca a dû me marquer et influencer les chemins que j'ai pris pour en arriver où je suis.