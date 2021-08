Après 4 mois dans l'espace, Thomas Pesquet entame le dernier tiers de sa mission. D'expérience, il sait que les semaines vont maintenant passer vite. En ce mois d'août, le contact téléphonique avec ses proches et amis lui donnent comme une envie de vacances et de nature.

Perros Guirrec vu de l'ISS © Thomas Pesquet/ESA

Les jours se suivent et se ressemblent dans l'ISS. Science, maintenance, manutention des cargos qui arrivent et qui partent, sport quotidien, c'est le lot des astronautes. Ils ne s'en plaignent pas : ils ont été formés pour cela. Ces dernières semaines, en raison d'un sursaut de l'activité solaire, les aurores australes ont été très nombreuses, ce dont s'est réjoui l'équipage. Ce spectacle ne compense pas l'absence de certaines sensations que seule la Terre peut offrir comme le raconte Thomas Pesquet.

"En ce moment, je parle à mes amis et proches et parce que c'est le mois d'août, c'est l'époque des vacances. Même s'il fait plus ou moins beau d'après ce que je comprends, les gens sont par monts et par vaux, ils se retrouvent et profitent de la nature, font du footing en forêt, se baignent, etc. Ils m'envoient des photos et ça commence à me manquer un peu. Je n'y avais pas beaucoup penser jusque-là mais ces jours derniers, j'ai pensé au retour et je me suis imaginé marcher dans la pluie et le froid au centre des astronautes à Cologne entre mon bureau et le parking en novembre (la mission s'achèvera le 31 octobre ndlr). Il va forcément pleuvoir et faire froid puisque c'est le temps à cette saison en Allemagne et cela m'a renvoyé à des sensations qui me semblent très lointaines : la pluie, le vent, l'odeur de l'herbe mouillée. J'avais oublié et tout à coup, ça m'est revenu comme une madeleine de Proust. C'est la nature qui me manque le plus en ce moment".

Dans le récent vaisseau cargo ravitailleur, parmi les produits frais, y avait-il du vrai fromage ?

"Sans vouloir vexer personne, on ne peut pas dire que ce soit du vrai... C'est du cheddar américain de supermarché. On a vraiment essayé de faire monter du fromage français au lait cru comme on l'avait fait lors de la première mission mais il y a eu des changements de personnels au Food Lab (laboratoire de la nourriture) de la NASA et une petite crispation sur le lait non pasteurisé. Donc ça limite le choix au lait pasteurisé et on n'avait aucune chance, par exemple pour le Roquefort qu'on a essayé d'avoir ! La dernière fois, on avait fait monter du comté de la fruitière de Planes dans le Jura et cela avait bien marché, même si des tests bactériologiques avaient été menés. Tout le monde à bord avait apprécié. Cette fois-ci, on n'a pas pu refaire mais ce n'est pas grave, j'en aurai au retour sur terre, je n'en doute pas !".

Vous deviez déménager dans une nouvelle cabine, la 7e. Où en est le chantier?

"La 7e cabine dans le Columbus, c'est un peu l'Arlésienne de notre mission. Au début, on a été pris de court par les résultats inattendus de l'acoustique et de la ventilation qui n'étaient pas ceux que l'on attendait. Il a fallu retravailler et beaucoup de travail a été fait par les équipes au sol. Dès que ça implique la sécurité, les procédures sont allongées. Ensuite, c'est l'équipage qui a été pris de court à cause des sorties extravéhiculaires, puis le Dragon de SpaceX est arrivé. Ici, l'emploi du temps est chargé donc on n'a pas eu le temps de gérer le déménagement. Là, on espérait avoir du temps et puis non, le prochain SpaceX arrive, la prochaine sortie, donc on va finir par le faire après. Donc j'espère emménager avant la fin de ma mission pour libérer une place pour Shane qui campe toujours dans le Crew Dragon. Mais il n'y est pas si mal. C'est comme une vigie à l'avant de la station, une place parfaite pour voir les aurores boréales... Et moi, je me suis habitué à ma cabine. J'ai accroché tous mes petits trucs mais on va le faire même si ça risque de prendre quelques semaines encore malheureusement".

La prochaine sortie de Aki Hoshide et Mark Van de Hei pour installer les panneaux solaires semble avoir un programme allégé. Vous vous passez les astuces d'une sortie à l'autre ?

L'astronaute installe une caméra qui servira à terme à une représentation virtuelle de l'ISS / NASA

"Moins de choses à faire, c'est relatif. La moitié de la sortie sera consacrée à la préparation des supports des nouveaux panneaux solaires déroulants, les mêmes que ceux qu'on a installés avec Shane et qui nous ont donné tant de boulot. Ces supports font 2 ou 3 mètres, ce n'est pas du Lego. La deuxième partie de la sortie sera consacrée à changer des pièces en extérieur. Pour ce qui est de s'échanger des astuces, on est en fait assez vétérans puisqu'on a tous plusieurs sorties dans l'espace au compteur. Mais parce qu'on vit 24h sur 24 ensemble et qu'on parle beaucoup de boulot, oui, on se passe des bons tuyaux, on s'interroge mutuellement "ah tu fais ça comme ça et pourquoi ?". Je trouve ça assez sympa cette remise en cause permanente qui permet d'ouvrir les yeux sur des choix qu'on a pu faire et qui ne sont pas forcément les meilleurs".