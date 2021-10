Même si la date de retour n'est pas encore fixée, la fin de la mission approche. Thomas Pesquet et ses coéquipiers n'ont pas modifié leur emploi du temps mais les séances de sport sont adaptées pour préparer les organismes à retrouver la pesanteur après 6 mois dans l'espace.

Thomas Pesquet profite encore de cette vue insensée depuis la Cupola © Thomas Pesquet/ ESA/NASA

En raison de mauvaises conditions météo, le décollage de Crew Dragon 3 a été reporté ce matin. Du 31 octobre, il est maintenant programmé au 3 novembre. Voilà qui retarde d'autant le départ de Crew Dragon 2 , le vaisseau dans lequel Thomas Pesquet, Shane Kimbrough, Megan McArthur et Aki Hoshide doivent rentrer. Il y a toujours quelques jours de "tuilage" entre 2 équipages et cette fois-ci, il se fera sous la responsabilité du commandant Thomas Pesquet, lequel profite des derniers instants de sa mission Alpha.

Vue du Soyuz depuis l'ISS sur fond d'aurore boréale / Thomas Pesquet NASA/ESA

"Dans les dernières semaines, oui, on augmente un peu les charges, on court sur le tapis roulant en mode passif , c'est à dire que plutôt que d'avoir le tapis qui défile, on l'entraîne nous-même avec nos pieds en courant, donc en poussant sur un support. C'est donc beaucoup plus difficile. On va aussi porter sous les scaphandres un pantalon anti G qui va nous compresser les membres inférieurs afin d'éviter que les fluides descendent et qu'ils provoquent vertiges et évanouissements. On prend aussi beaucoup de fluides avec des tablettes de sel pour retenir tous les fluides. On boit énormément d'eau pour contrebalancer le peu qui circulent quand on est dans la station. Une fois au sol, des gens vont s'occuper de nous. On aura une intraveineuse pour cette même raison, pour nous hydrater. On passera beaucoup de temps assis ou couché. Mais les 40 dernières années de vols habités nous ont donné une bonne idée des contremesures à prendre pour rentrer en forme."

Comment va se passer la passation, en particulier avec votre collègue de l'Agence Spatiale Européenne, Matthias Maurer?

C'est justement pour avoir le temps de leur passer toutes les infos sur la station qu'on fait le "biseau" entre notre équipage et le suivant. La première chose qu'on transmet concerne tout ce qui relève de la sécurité, des situations d'urgence, incendie, etc... On les briefe, on rappelle les rôles, où sont les masques. Il ne faudrait pas que 5 personnes se jettent sur le même masque à oxygène en pleine nuit en même temps! Il y a donc plein de détails comme ça à organiser. Pour la vie de tous les jours aussi, il y a plein de choses à dire. Bien sûr ils sont entrainés mais dans cet équipage, il y en a 3 sur 4 dont c'est la première mission donc c'est un équipage assez inexpérimenté, contrairement au nôtre puisque nous en étions tous à notre 2eme ou 3eme mission. On va donc essayer de leur passer le plus d'informations possibles dans le temps imparti et en particulier moi vis à vis de Matthias. Tout ce qui est européen lui revient. Il va poursuivre certaines expériences européennes. Il y aura de la continuité. De la même manière manière que moi, j'ai commencé certaines des expériences allemandes car au delà des expériences nationales propre à chaque pays, il y a le volet européen.

J'espère qu'on aura le temps de se poser en dépit de tout ce qu'il y aura à faire. On va être 11, il va y avoir des gens partout, ça va être très rapide, ce sera hyper intense et peut-être un peu cahotique et en tant que commandant, j'aurais la responsabilité de planifier et d'organiser tout ça. Donc j'espère que le soir, on aura le temps de discuter en profondeur de nos missions. Mais il a été bien entrainé donc je suis sûr que ça va bien se passer."

Qu'est ce que vous rapporter sur Terre? Avez-vous beaucoup de bagages?

L'équipage de Crew Dragon 3 avec à gauche Matthias Maurer, astronaute allemand dont c'est la première mission / NASA

"Il n'y a pas grand chose avec lesquelles on repart dans le Crew Dragon parce qu'on a droit à une faible masse. Eventuellement des expériences ou des équipements un peu urgents comme des parties de scaphandre de sorties extravéhiculaires. Nous, on a droit à 1,5 kilo , celui avec lequel on a quitté la Terre. On a le droit de substituer des choses du moment que ça rentre dans le volume et dans le poids. Moi j'ai un ou deux livres, des patchs, des effets personnels, des bijoux de proche. Evidemment, on n'a le droit de ne rien prendre de l'ISS. Impossible de se dire "tiens ce panneau qui dit sortie de secours ISS, ce serait cool de l'avoir dans mon salon, ou cet outil estampillé NASA, ce serait sympa" mais évidemment, si tout le monde commence à faire ça, c'est impossible!"

Vous allez vivre cette fois-ci un amerrissage. Quelle est la procédure?

"Alors la rentrée atmosphérique en soi, c'est la même chose que ce que j'ai connu avec le SOyuz. En résumé, on quitte la station, on ferme les sas, on vérifie l'étanchéïté. On se désamarre. Il y a deux séries de crochets qui s'ouvrent. Petite propulsion vers l'arrière pour s'éloigner de la station. Ensuite, le système de guidage se met en marche avec les lasers et le GPS. on se met sur l'orbite de retour. On fait du phasage par rapport à la Terre, ce qui consiste à avancer ou reculer par rapport à un point. Ensuite on fait notre manoeuvre de rentrée. On enlève le module de service où se trouvent les panneaux solaires par exemple. Puis pour le freinage atmosphérique, on ferme le cône qui se trouve sur le nez du Dragon (où se trouve l'avionique et le mécanisme de docking), on fait la rentrée avec freinage grâce au bouclier thermique. Ca s'échauffe à 1600°, boule de feu etc et puis les parachutes s'ouvrent. Il y en a 4 contrairement au Suyuz qui n'en a qu'un très grand. Ils s'ouvrent à 5,7 km d'altitude pour les premiers (10 km pour le Soyuz) et les parachutes principaux à 1,8 km ce qui est assez bas. On descend à 8 ou 9 M/S , ce qui est assez rapide car 9m c'est trois étages. Donc la descente est rapide et c'est à cette vitesse là qu'on tape dans l'eau. C'est beaucoup plus fort qu'un avion qui atterit dans l'eau. La capsule flotte bien sûr. Elle comporte des ballasts pour qu'elle puisse flotter à la verticale dans le bon sens. Nous somme suivis au GPS notamment et deux bateaux sont sur site, équipés de speed boat qui viennent nous chercher à fond les manettes avec des plongeurs qui nous récupère. La capsule est amenée sur le bateau. On l'ouvre, les astronautes sont extraits, des médecins nous attendent. Un hélicoptère nous ramène au sol et enfin c'est le retour dans nos pénates. La seule différence c'est en cas de problème. Il faudra sortir sur l'eau. Il y a un canot de sauvetage mais on a répété tout ça en piscine donc. C'est ce seul point le sauvetage qui peut varier. Mais pour le reste, ce sera moins impressionnant que la première fois puisque je l'ai déjà vécu."