"Sex friends" ou comment (bien) rater sa vie amoureuse à l'heure numérique, c'est le titre du livre du philosophe Richard Mèmeteau, paru aux éditions Zones.

Les amitiés amoureuses et sexuelles (illustration) © Getty

Richard Mèmeteau est professeur de philosophie. Observateur de la vie pop culturelle, il a contribué aux Inrocks, à Audimat et à la Revue du Crieur. Il aime jouer le script doctor de fortune en échange d’un café allongé et citer RuPaul sur son profil Grindr. Il est l’auteur de Pop culture. Réflexions sur les industries du rêve et l’invention des identités (Zones, 2014).

Et vous, avez-vous des amitiés amoureuses ?

On attend vos témoignages. Ecrivez-nous dès maintenant sur : modernlove@radiofrance.com