Bonsoir, et bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième numéro de Modern Love, la nouvelle émission de libre antenne de France Inter qui entend parler d’amour, de sexe, de couple, de famille et d’amitié. A bâtons rompus et à mots choisis.

Pauline Delabroy-Allard à la réception du Prix des libraires de Nancy 2018 pour "Ca raconte Sarah " au Livre sur la place à Nancy en 2018 © Maxppp / Cedric JACQUOT

Un mot d’abord pour remercier très chaleureusement votre parole précieuse et généreuse, chers auditeurs . Vous nous avez appelé nombreux et en direct la semaine dernière. Vous vous êtes racontés et avez échangé ensemble. Merci donc à Vanina, Stéphane, Frédérique, Laurence, Anne, Olivier, et à tous ceux que j’oublie, pour avoir été avec nous jusqu’à minuit. J’espère que le réveil le lendemain matin n’a pas trop piqué.

Un grand merci aussi, à ceux qui nous ont écrit pendant, et après l’émission : et une pensée particulière pour celle qui nous a envoyé sur modernlove@radiofrance.com le message suivant : « Nous avons mon mari et moi 63 ans et 30 ans d'amour, 30 ans de partage, d'émotions, d'écueils, de difficultés et de joies intensément mêlées... La vie est belle, et c'est tant mieux ! ». Elle ne nous a pas laissé son nom, mais elle se reconnaitra. Merci encore, pour ce message radieux qui a aussi le mérite de prouver que l’amour n’a pas d’âge… Et longue vie à vous deux.

Je cite brièvement, pour finir, l’extrait du message que nous a envoyé un auditeur à propos de la rupture : « Une Histoire d’amour qui s’arrête n’est pas un échec, c’est juste un chapitre du livre ». Amen et Inchalla’h cher Bertrand!

Modern Love, saison 1, épisode 2 c'est parti

Invitée: Professeure, documentaliste et écrivaine, Pauline Delabroy-Allard a publié l'an dernier son premier roman Ca raconte Sarah aux Editions de Minuit. L'histoire d'une passion amoureuse entre deux femmes que tout semble séparer.