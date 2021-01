Ce soir dans Modern Love une question vertigineuse et une invitée bien arrimée : que peut la philosophie pour les amours contemporaines ? Avec Marie Robert…

La philosophie et les amours contemporaines. © Getty / Florin Lupsa / EyeEm

Alors bien sûr, la philo s’est longuement penchée sur le sentiment amoureux, le dépit, le désir, la rupture. L’amour, c’est même l’un des objets philosophiques les plus convoités.

Mais à bien y regarder, les grands penseurs ne sont pour autant NI les coups du siècle NI les meilleurs partis :



Rappelons que Shopenhauer était fou amoureux de son caniche, que Kierkegaard a planté sa promise un an à peine après ses fiançailles. Il lui a renvoyé sa bague avant de se tirer à Berlin. Classe. Quant à Emmanuel Kant, il serait mort puceau. Chaud.

S’il n’y a surement rien à tirer de l’intimité des philosophes, et c’est d’ailleurs pas ce qu’on leur demande, leurs concepts permettent eux de penser l’amour dans son grand tout et ses petits riens.

Avec malice, passion et pédagogie,notre invitée nous enjoint à laisser la philo se faufiler dans notre quotidien: qu’est-ce que kant aurait répondu à un texto de rupture ?Platon sait-il pourquoi je tombe que sur des cons ? Le « Je » est ici purement théorique et rhétorique.

La note vocale

Mais d’abord, et comme chaque semaine, un auditeur nous confie ce qu’il fait, écoute, lit, regarde, visite ou cuisine pour ne pas se faire casser la gueule par la déprime du dimanche … Ce soir, la note vocale est signée Paul. Sa parade : du punk à fond la caisse et mollo sur twitter.

Marie Robert

Professeure de lettres et de philosophie, fondatrice d’écoles Montessori, autrice de "Kant tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo", et de "Descartes pour les jours de doute". Son dernier roman s'intitule "Le Voyage de Pénélope". Tous les trois publiés chez Flammarion/Versilio.

On la retrouve également en écoutant le podcast Philosophy is sexy et sur le compte instagram du même nom.

La programmation musicale

Iliona, « Moins Joli »

Avalanches,« the divine chords "

christophe Miossec, " Je m’en vais "

L'amour de l'art

La lettre d’amour d’une personnalité à une œuvre qui parle d’amour. Ce soir, c’est le chanteur Cali qui célèbre un autre chanteur et ce qui est probablement la plus belle déclaration de rupture… « je m’en vais » par christophe Miossec