Il y a mille et une façons de décrire le sentiment amoureux : les plus grands philosophes s’y sont essayés. Le cinéma, la littérature aussi,tant bien que mal. Mais j’ai trouvé, je crois, la meilleure définition du couple sous le coup de crayon de Liv Stromquist,dans sa bande dessinée « la Rose la plus rouge s’épanouit"

Infidélité : trahison ou polyamour ? © Getty / Juana Mari Moya

L’autrice suédoise écrit ceci : « être amoureux, c’est être complètement impuissant, sans bras, sans jambes. Une sorte de viande à kebab qui tourne sur elle-même, capable de rien, sauf de cramer, désemparée de ne pouvoir rien faire sauf être une sorte d’espace d’accueil d’un désir, un unique désir, celui d’être près d’un abruti qui s’appelle Kevin, ou comme vous voulez ».

Dans la même BD, sont convoqués Kierkegaard et Beyoncé, la Schtroumpfette et Tolstoi, Tinder et la caverne de Platon pour analyser le désengagement amoureux, l’infidélité sexuelle et émotionnelle, et tous ces petits coups de canifs dans le contrat qui entaillent les viandes à kebab que nous sommes.

Pourquoi manque-t-on de constance, dans nos affections ? comment se remettre d’un chagrin d’amour et d’une trahison ? Vous avez deux heures… ca tombe bien, on est ensemble jusqu’à minuit.

Nicolas Rey, auteur de Lettres à Joséphine (Ed Diable Vauvert) raconte : « J’étais devenu un fantôme. Une sorte de mort-vivant (...). Je me suis réveillé en pleine nuit. Non. Le cauchemar était bien réel. Joséphine n’était plus amoureuse de moi. »

On attend vos témoignages au 01.45.24.70.00. Ecrivez-nous dès maintenant sur : modernlove@radiofrance.com.

PROGRAMMATION MUSICALE

MAGENTA "Assez", 2019 , Label Because

CELESTE "She's my sunshine", 2019 Label Mercury Group

Alain BASHUNG "Sur un trapèze", 2008, Label Bleu Pétrole

LOUS AND THE YAKUZA "Dilemme", 2019, Label Columbia

Kanye WEST, "Follow god" ,2019

THE ROLLING STONES "Miss you", 1978