Du drame de l'honneur au nouveau désordre amoureux, de l'idéal chevaleresque aux débordements libertins, la façon dont l'amour se défait et dont les couples en arrivent à la rupture, signent les idéaux et les valeurs d'une société...

Les revers de l'amour : la rupture (illustration) © Getty / Zen Rial

Pendant ces deux heures consacrées aux histoires d’amour, on va prendre le risque de casser l’ambiance et commencer par la fin : le rancunier « retourne chez ta mère », le faux-derche « c’est pas toi, c’est moi », le très lâche « ce numéro n’est plus attribué, votre appel ne peut aboutir ».

Bref, par la séparation, le divorce, la déchirure de la rupture ! Ce que la philosophe Claire Marin appelle « le cataclysme intérieur ».

Ce que la chanteuse Aya Nakumara décrit en chantant « J'suis remplie de haine J'suis remplis de peine… c’est halu halu halu hallucinant J’crois que chuis love, mon cœur est die… J’ai mal, j’ai mal, j’ai maaaaaal ».

Comment faire le deuil de quelqu’un qui ne meurt pas ? Comment se dire adieu ? Quels sont les mots pour le dire et le vivre?

Sous des aspects tristement domestiques, souvent tragiques et parfois mesquins, la rupture amoureuse transcende les temps et les espaces. Avec une constante peut-être : il y en a presque toujours un qui perd à la fin. En l’occurrence, une. C’est en tout cas le constat établi par notre invitée ce soir, l’historienne Sabine Melchior Bonnet. Au fil de ses travaux, elle a remarqué, a son propre étonnement, que les codes juridiques culturels et religieux persistaient encore aujourd’hui à tailler des costards sur mesure aux femmes, avec le patron patriarcat. Et ça aussi, c’est halu halu halu hallucinant.

Sabine Melchior-Bonnet, Historienne spécialiste de l'histoire des sensibilités, publie une Histoire de la rupture, aux Editions PUF.

