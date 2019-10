Ce soir, nous évoquons le deuil, et la vie, après. C'est le titre du livre publié cette semaine par Antoine Leiris. Antoine Leiris a perdu sa femme le 13 novembre 2015. Son précédent livre, "Vous n'aurez pas ma haine", racontait les jours d'après avec son fils. Quatre ans plus tard, ils ont changé et grandi.

Mannequin en bois solitaire assis seul © Getty / Carmen Martínez Torrón

Le deuil. La reconstruction, élever son enfant seul, après la disparition de sa moitié ou d'un.e. proche. C’est le thème de l’émission ce soir.

Tout est remis en question. Comment ne pas baisser les bras ? Quel rapport a-t-on avec celles et ceux qui restent ? Avec ses enfants ? Avec eux et avec soi-même lorsqu'ils sont couchés le soir ? Et s'il y a plusieurs enfants ?

Comment réorganiser sa vie sans pour autant oublier un passé qui nous fait mal ? Comment se construire un avenir ?

Avec nous ce soir : Antoine Leiris. Il a perdu sa femme le 13 novembre 2015 au Bataclan. Vous n'aurez pas ma haine, son précédent livre, racontait les jours d'après. Pour lui et pour son fils Melvil.

Aujourd'hui, quatre années après, il n'est plus le même père. Melvil est devenu un petit garçon. Tous deux ont changé et grandi. Il publie La vie, après aux éditions Robert Laffont.

J'ai attendu de nous savoir solides pour reprendre la plume. J'ai alors tenté de consigner les mues, cette écume du changement, depuis la perte de tous les repères jusqu'à cet instant où le ciel se dégage presque d'un coup. C'est là que vient la vie, après.

