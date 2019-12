« Comme souvent dans les histoires de famille, quand on tire un fil, on se retrouve avec une véritable bobine ». La métaphore est du réalisateur Eric Caravaca. Il a documenté, au cinéma, l’histoire de sa sœur ainée dont lui et son frère ignoraient l’existence. Elle s’appelait Christine, elle est morte deux fois.

Des secrets de famille qui peuvent peser lourd © Getty / 10'000 Hours

La première, cliniquement quand elle avait trois ans. La seconde, quand ses parents ont brulé toutes les photos et les films sur lesquelles elle apparaissait. Caravaca a mis autant d’énergie à redonner vie à cette sœur que ses parents en ont mis à l’escamoter du roman familial.

Les secrets de famille ont ceci de fascinant qu’ils sont tout à la fois uniques et communs. Vulgaires et romantiques. Ancestraux et modernes. Louis Aragon et Jack Nicholson ont, avec 60 d’écart, découvert tardivement que celle qu’ils croyaient être leur sœur était leur mère. Le premier, avant de partir à la guerre, le second, au téléphone, par la voix d’un journaliste de tabloid.

Les mutations récentes, la culture de la transparence, le récit de soi sur les réseaux sociaux finissent de tasser la poussière sous le tapis.

La filiation, la sexualité, la mort, l’inceste, la trahison,… sont des intangibles du secret de famille. Que faut-il dire ? que faut-il taire ? Toutes les familles secrètent- elles du secret ? Comment cautériser les plaies des non dits?

On en parle avec mon invité, Philippe Grimbert, qui a raconté comment son histoire lui avait été dérobée. Des histoires, il en écoute, il est psychanalyste, il en raconte, il est écrivain. Il va m’accompagner et vous accompagner pendant ses deux prochaines heures. Vos récits nous parviennent sur les réseaux sociaux, l’application mobile de France Inter et au standard, 01 45 24 7000.

