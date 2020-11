Chaque dimanche, dans « Modern Love », on se demande ce qui se fabrique dans l’amour et par amour. Ce soir on est en compagnie de Titiou Lecoq et d’un invité encombrant : l'argent dans le couple !

L'argent et le couple (image d'illustration). © Getty / amphotora

C’est le plan à trois le plus répandu, le moins sexy, mais aussi le plus tabou. Dans un couple, l’argent est un 1 encombrant, qu’on fait semblant de ne pas voir, même s’il prend toute la place, jusque dans le lit.

C’est le geste barrière originel : quand on aime ses proches, on ne s’approche pas trop des questions de fric : qui paye quoi ? pourquoi ? en fonction de quoi ?

Qui peut dire qu’il s’assoit chaque dimanche soir à table avec son partenaire pour remplir des tableaux excel et des carnets de chèque sans craindre de donner l’image d’un couple « chiantissime », près de ses sous, et loin du cœur.

40 % des Français ne discutent jamais de leurs finances.

Le fric, c’est pourtant l’un des premiers motifs de discorde dans le couple avec les taches ménagères et l’éducation des enfants, et il y a comme un lien entre les trois.

Après avoir ausculté la façon dont les tâches ménagères se répartissent dans le couple, Titiou Lecoq s'est penché sur les finances dans le couple… quelle place prend l’argent dans son foyer...

Pourquoi l’argent et l’amour ne font pas bon ménage ? Pourquoi l’argent est un impensé du couple ? avec l'auteure, blogueuse et journaliste Titiou Lecoq.

Journaliste indépendante et autrice, Titiou Lecoq a publié Libérées ! – Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale, aux éditions Fayard, et dans la continuité de son travail sur la charge mentale, elle diffuse désormais sur Slateune série podcast, magnifiquement baptisée Rends l’argent, qui ausculte donc la place des finances dans le couple.

Le rapport d’un couple a l’argent, c’est l’addition de deux rapports à l’argent : comment l’un et l’autre a été élevé, dans quelles conditions matérielles, ses origines sociales…

Dans un couple, la question de l'argent se pose dès les premiers jours, dans la phase de séduction, les sorties au restaurant, le ciné, les concerts… Au début d’une relation en tout cas, se met en place ce qu’on appelle « le don réciproque », c’est-à-dire un rapport très désinvolte à l’argent.

La loi du 13 juillet 1965 autorise les femmes à ouvrir un compte et de travailler sans avoir à obtenir le consentement de leur mari. Qu’est-ce que cela a changé, dans la vie quotidienne mais aussi dans les esprits ?

Qu'est-ce qui pousse les femmes à dissimuler ou minimiser ses achats ?

Ce sont les femmes qui s'occupent des dépenses liées aux enfants (les vêtements, les jouets, les courses)... Qu'est-ce que cela dit de la répartition des tâches et de la charge mentale. Pourquoi est-ce bien souvent celle qui gagne le moins, qui en fait le plus (les tâches ménagères, l'éducation des enfants....) ?

Parler d'argent dans le couple, c'est également prévoir la séparation... et ça on ne veut pas le faire, c'est l'idéologie de l'amour...

