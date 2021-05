Dans Modern Love, ce soir on se demande ce que le cancer change dans le rapport à la vie, au corps, et aux autres avec Julie Meunier qui publie " A mes sœurs de combats » chez Larousse.

Du cancer du sein, on connait les chiffres froids et cruels : 54 000 nouveaux cas chaque année, dont 10% touchent des femmes de moins de 40 ans. Du cancer du sein, on connait les campagnes de sensibilisation utiles, forcément utiles, mais qui frôlent parfois l’overdose de rose et même l’érotisation du cancer. Du cancer du sein, on connait les mots qui effraient : mammo, écho, chimio, la boule à zéro… Du cancer du sein, on sait beaucoup et on en ignore tout autant…



Qu’il touche également les hommes, qu’il pousse à interroger la féminité, qu’il encourage à embrasser la sororité,

qu’il bouleverse les familles, les amitiés, les couples, leur sexualité…

Chacun de ces sujet est finement évoqué par notre invitée dans son livre sincère, pédago, drôle, qui s’appelle « a mes sœurs de combats ».

La note vocale

Un auditeur nous raconte comment il combat le blues du dimanche soir… ou pas.

Ce soir, pas d'antidote… mais une description franche et précise du « bad dominical… » vous savez, celui ou on colle son front à la fenêtre en comptant les pigeons estropiés ?

Julie Meunier

Julie Meunier, en duplex avec nous depuis les studios de France bleu Nice…



Julie Meunier est la créatrice d’une marque d’accessoires pour les femmes et les hommes atteints d’un cancer. Elle s’appelle « les frangynes ». Elle est aussi l'autrice du livre «A mes sœurs de combats , comment le cancer m'a transformée», publié chez Larousse .

