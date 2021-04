Au menu ce soir : le refus de la maternité, ou plutôt, le choix de ne pas être mère, avec Chloé Chaudet. Elle vient de publier « J’ai décidé de ne pas être mère » aux éditions l’Iconoclaste. Un essai personnel et aussi très documenté sur un choix mal compris, et d’abord mal nommé.

Etre une femme, c’est avoir l’indicible joie d’entendre au moins deux refrains au cours de son existence : D’abord, un concerto de « salut la miss, t’as un 06 ? » généralement suivi d’un printanier « hey cochonne, t’es même pas bonne », quand les ingrates que nous sommes n’avons pas succombé aux qualités littéraires du poète à bord de sa Fuego…

Mais les êtres utérins ont aussi l’assurance d’entendre ô combien de fois le disque rayé du « et toi alors tu t’y mets quand », en tout cas quand elles ont le malheur de ne pas avoir accompli leur supposé destin biologique et citoyen : donner naissance au fameux 1,88 enfant par femme qui fait la fierté, mal placée, de notre nation.

Le choix de la non maternité, alors même qu’il concerne près de 5% des Françaises et qu’il relève surtout du droit à disposer de son corps, continue à susciter incompréhension, injonctions et pression.