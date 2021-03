Ce soir dans Modern Love, un dialogue avec l'adolescente que l'on a été, se replonger dans cette période du passé en compagnie de Caroline Solé pour son livre "D'après mon adolescence, journal intime" aux éditions Albin Michel.

Illustration du livre de la romancière Caroline Solé, "D'après mon adolescence" (Albin-Michel) © Getty / Hello World

L'autrice écrit : « Ne t'inquiète pas, je suis là. Et si je suis là, c'est que tu as survécu à l'adolescence. »

Sommes-nous des rescapés de notre adolescence ? Résilients, certes, mais des grands brûlés ? C’est en effet un voyage mouvementé, et on est content quand on pose les pieds sur le tarmac en seul morceau.

Qu'est ce qui peut pousser quelqu'un de 42 ans à se retourner vers la très jeune femme qu'elle a été ? La situation sanitaire actuelle a poussé au repli dans sa chambre, aux plaisirs réconfortants, presque adolescents. Rétrospective consolatoire ou confrontation houleuse, l'ado en nous reste un autre avec qui on a parfois du mal à dialoguer.

Mais c'est aussi l'occasion de revenir sur la période où l'on goûte pour la première fois à la soif d'émancipation et de discuter de la place de la littérature "jeunesse", sa place, les questions qu'elle soulève...

Caroline Solé

Romancière pour enfants et adolescents, elle a notamment publié le très remarqué « La Pyramide des besoins humains » ( L'Ecole des loisirs, 2015).

Parait chez Albin Michel : « D’après mon adolescence, journal intime » (Albin Michel)

La note vocale

Comme chaque semaine, un auditeur nous confie ce qu’il fait, écoute, lit, regarde, visite ou cuisine pour ne pas se faire casser la gueule par la déprime dominicale …

Ce soir, Arthur nous raconte comment il fait des bulles.

L'amour de l'art

La lettre d’amour d’une personnalité à une œuvre qui parle d’amour.

Ce soir, François, du groupe François and The Atlas Moutains, décrit pour nous le sourire en coin de Leonard Cohen, et évoque sa chanson « I’m your man »

La programmation musicale

François & The Atlas Moutain, "Tourne autour"

London Grammar, "Lose your head"