Ce soir nous recevons dans Modern Love : Béatrice Denaes pour son livre "Ce corps n'était pas le mien" paru le 12 novembre 2020 aux éditions First.

Des personnes brandissent le drapeau arc-en-ciel à la 25ème édition de la Marche des fiertés dans le centre de ville Toulouse pour faire la fête et pour défendre les droits à la différence des homosexuels, bisexuels et transgenres, le 8 juin 2019. © AFP / Frédéric Scheiber / Hans Lucas

Vivre dans un corps qui n’est pas le sien, et enfin, un jour, devenir soi. C’est l’histoire de Beatrice Denaes. Et de beaucoup d’autres.

On rebranche nos magnétoscopes et on fait un arrêt sur images. Tootsie, Ace Ventura, ou encore la série Friends… ce ne sont pas que des VHS ramasse-poussières sur nos étagères. En leur temps et à leur manière, ces comédies ont aussi véhiculé des clichés transphobes et hilares. Dans Ace Ventura, par exemple, le personnage campé par Jim Carrey vomit copieusement quand il découvre qu’il a embrassé une femme trans. Dans Friends, Chandler rejette son père trans sur fond de rires enregistrés forcément connivents. Dans le cas de Tootsie, c’est tout à la fois plus subtil mais aussi plus bourrin, puisque c’est le corps masculin drapé dans des vêtements de femme qui provoque une suite inépuisable de gags sur des bas qui tirebouchonnent et du rouge à lèvres qui dépasse.

Oui, ce voyage cinématographique est impitoyable, mais pour mesurer le chemin parcouru et accueillir comme ils le méritent les récits des concernés, il faut se souvenir d’où on part.

Se souvenir, mettre des mots sur la différence et ses entraves, c’est ce que fait mon invitée dans un livre puissant et utile.

On évoquera longuement avec elle la transidentité, la vie d’avant et le monde d’après.

Beatrice Denaes

Béatrice Deanes publie Ce corps n’était pas le mien chez First.

Le récit de son coming out de femme trans et de tout ce qui l’a précédé. Le récit d'un homme devenu une femme, celui aussi d'un époux et d'un père.

La note vocale

Chaque semaine, un auditeur nous confie par téléphone ce qu’il fait, écoute, lit, regarde, visite ou cuisine pour ne pas s’abimer dans le blues dominical… Le film, la flânerie, l’appel à un ami ou encore la vidéo de chaton qui réconforte.

Cette semaine on écoute François Descraques, réalisateur de plusieurs fictions sur Internet, son arme anti-spleen : un casque de réalité virtuelle.

François Descraques est notamment le créateur de la web-série Le Visiteur du Futur, également de la web-série Dark Stories que vous pouvez retrouver sur France TV Slash, du feuilleton audio improvisé Mystères à St-Jacut et l'auteur du roman 3e droite sorti aux éditions Flammarion. Il prépare également un dessin animé pour Netflix...

Vous pouvez nous laisser votre note vocale sur notre répondeur 01.56.40.28.10 ou en nous écrivant : modernlove@radiofrance.com.

L'amour de l'art

Chaque semaine, une personnalité se confie a propos d’un livre, d’un film, d’un roman qui selon elle dit, chante, ou raconte le mieux l’amour.

Cette semaine la chanteuse Dani se confie sur la chanson “L'amour est un oiseau rebelle” de l'opéra Carmen, de Bizet, qui date de 1875, en particulier quand cette chanson est interprétée par Maria Callas.

La programmation musicale