Ce soir, pendant une heure, on tricote et on détricote les relations intimes en temps de crise avec la philosophe Claire Marin. Comment se témoigner de l’affection quand la distanciation physique est la règle. Et la promiscuité, l’interdit? Comment exprimer chaleur voire désir quand on se check avec le coude ?

Portrait de la philosophe et écrivaine, Claire Marin en 2019 à Paris. © AFP / MELANIE CHALLE / Hans Lucas

On s'est aimés comme on se quitte

Lorraine de Foucher, journaliste au quotidien le Monde recueille les récits du premier jour et du dernier jour d’une relation amoureuse. Elle nous parle de son travail et en particulier d’une histoire qu’elle a écouté et raconté dans les colonnes du journal.

Un film d'amour

la filmographie amoureuse de la réalisatrice Lisa Azuelos. Il sera question de Meryl Streep, de passion calme et de carottes...

"Out of Africa".

La note vocale

Amandine et le gâteau au chocolat de sa grand-mère.

Claire Marin.

La philosophe nous parle de ses travaux qui portent sur la rupture, le deuil et le soin.

L'écrivaine philosophe a publié l’an dernier le remarquable et très remarqué essai «Rupture(s) » aux éditions de l’observatoire et qui sort en poche la semaine prochaine.

Elle est membre associée de l’école normale supérieure et dirige le séminaire international d’études sur le soin. Elle enseigne également la philosophie au lycée. « l’idole des L, wesh » disent ses élèves sur Twitter.

Voyons avec elle comment on s’aime en temps de pandémie et d’incertitude généralisée?

