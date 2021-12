À l’occasion des 400 ans de la naissance de Molière, essayons de mieux comprendre la mécanique intérieure de cet être double qui fait du théâtre, de la comédie, du rire une arme pour interroger le contexte, les contraintes et les maux de so

À l’occasion des 400 ans de la naissance de Molière, essayons de mieux comprendre la mécanique intérieure de cet être double qui fait du théâtre, de la comédie, du rire une arme pour interroger le contexte, les contraintes et les maux de son époque.

Grâce aux interventions des historiens les plus éminents à avoir réfléchi sur le personnage, il s’agit de saisir les importantes mutations culturelles et politiques du siècle, auxquelles Molière a contribué, en dépeignant les enjeux de la société d’ordre du XVIIe siècle par le théâtre, par la mise en scène. Par le vif esprit satirique duquel couvait une réelle émancipation intellectuelle, Molière s’inscrit au carrefour des tensions et des ambivalences de son siècle, qui était aussi celui de Louis XIV.

Si l’homme fut fidèle à son roi et à l’esprit de son temps, son œuvre incarne un formidable miroir des contradictions de la société d’Ancien Régime. Au cours de ce récit, nous pénétrons dans son esprit libre, audacieux, rusé, entreprenant considéré comme subversif par ses plus grands détracteurs. Car en choquant les consciences et les mœurs de son époque, le père du théâtre moderne et de la Comédie française a avant tout légué son regard acéré sur la condition humaine.

Voici, en dix épisodes, le destin extraordinaire du plus grand auteur comique occidental.

1er épisode : L’illustre méconnu.

2e épisode : L’esprit de troupe.

3e épisode : Madeleine, l’audace en bandoulière.

4e épisode : La guerre des théâtres.

5e épisode : Au pays des mondains.

6e épisode : Mon ami le Roi.

7e épisode : Au nom de Dieu.

8e épisode : Le règne des charlatans.

9e épisode : Le héros républicain

10e épisode : À quoi ça sert Molière ?

