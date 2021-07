Après avoir vu le film "Soeurs" de Yamina Benguigui, Daniel Morin a eu comme une envie d'espace...

Jean-Marie Le Pen n’est pas mort… Bon, il n'est pas hyper vaillant non plus mais hier il a pris la parole, il a appelé sa fille à « viriliser » son parti ! Après on l’a remis dans son placard !

C’est pas sa semaine à Marine !

Dimanche, elle prend une taule aux régionales.

Hier après-midi, un sondage la donne avec 40% au seconde tour face à Macron 60%.

Et hier aussi son père démonte sa présidence…

Quand t’as le pays qui ne vote plus pour toi !

Les sondages qui t’annoncent une taule dans 10 mois !

Et ton père qui te met un petit coup de couteau dans le dos…

Tout ça en 4 jours…

Moi perso je pars à Ibiza et je me mets sérieusement aux drogues dures !

Allez, changeons de sujets !

Alors je pense que vous y êtes pour quelque chose mesdemoiselles !

Mais après avoir vu votre film, j’ai eu comme des envies d’espace, des envies de liberté, des envies « pchouuuu »... de souffler…

Déjà que, comme beaucoup, ça m’avait titillé suite au confinement…

Et puis, hasard de la vie, j’en ai parlé avec un ami que je n’avais pas vu depuis plus de 25 ans… Un gars qui s’était lancé dans la finance et dans l’immobilier de luxe un peu partout en France mais surtout à Paris !

Bref, un mec devenu hyper riche !

Hyper riche et un peu « hyper con » aussi !

Quand je lui ai parlé de mon besoin d’espace il m’a dit : « ouais l’espace, y a que ça de vrai pour tenir le coup. »

Je lui ai répondu : « mais grave, faut de l’espace merde, cet été je me fais les deux mois au vert »

Ce à quoi il m’a répondu : « bonne idée mais l’été ça suffit pas, faut de l’espace là où tu vis mec, du feel good en plein Paname. »

- Ah ben OK je veux bien, surtout qu’avec ma fiancée Morgane on veut habiter ensemble, en plus je crois qu’elle attend des jumeaux, elle marche bizarre et elle transpire tout le temps ! »

- Ben tu vois !

- Oui mais l’immobilier à Paris… C’est chaud quand même.

- Écoute Daniel, on parle « bien être », on parle « Feng Shui », on parle « Namasté », on parle survie mon pote…

- On parle nouvelle vie avec ta meuf là… Mégane...

- Morgane !

- Oui bon, c’est pareil, chipote pas… En ce moment c’est la course aux appartements avec terrasses géantes ou hôtel particulier avec jardin… C’est maintenant qu’il faut acheter, en septembre ce sera la folie, les prix vont devenir dingues !

- Là en ce moment j’ai des apparts de rêve qui partent à moins de 10 millions… moins de 10 millions Dan… Et t’as de la chance j’en ai encore trois en catalogue. Mais attention, ça part méga-vite, c’est maintenant qu’il faut bouger Daniel, c’est maintenant, c’est now…

- Alors OK mais je vais avoir comme qui dirait un problème de…

- Ahhh c’est quoi le mot déjà…? Un problème de… d’argent ! Voilà j’ai retrouvé !

Mais c’est pas un problème l’argent, c’est pas un souci.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !