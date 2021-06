Ce matin, Daniel Morin fait le point sur les élections régionales.

Allez, petit sondage en direct autour de la table.

Qui a été voter avant-hier ? 67% d’abstention, c’est dingue !

Ah ben on est en plein dans les limites des bienfaits d’une démocratie…

La démocratie, ce truc à la con qui donne des libertés en veux tu en voilà à tout le monde : « va voter si tu veux, mais si tu veux pas c’est pas grave ».

Au moins dans une dictature t’es pas emmerdé… Non mais 67% c’est beaucoup quand même. Et il y en a qui apparemment n’ont pas compris le message.

Ce matin je regardais BFM et j’ai eu droit à la bande annonce.

Dimanche 27 juin, BFM télé est en édition spéciale.

Second tour des élections régionales et départementales « qui présidera votre région ? Quelles seront les surprises ?

Les estimations, la participation, les réactions, toute la journée sur BFM télé.

Et à 20h les résultats…

Les commentaires à chaud de nos invités et les analyses à vif de nos consultants !

BFM télé dimanche 27 Juin est en édition spéciale pour suivre dans son intégralité l’élection dont les français n’ont absolument rien à foutre !

C’est vrai que les français s’en foutent de ces élections !

N’empêche qu’elles ont lieux, qu’elles comptent et qu’on a eu des surprises…

Déjà, le triomphe des Républicains.

Quand Xavier Bertrand est venu au micro c’était Ben Hur…

Les français ont voté.

Les français ont manifesté leur choix.

Ils nous font confiance…

Le score est sans appel, on a écrasé ces chiens du Rassemblement National…

On les a piétinés on leur a marché sur la gueule…

Les républicains sont dans la place, faut pas nous faire chier…

Alors la grosse surprise, les scores médiocres du Rassemblement National.

Des scores qui ont provoqué la colère de Marine !

Marine qui a même été jusqu’à engueuler ses électeurs…

"Mais d’où vous n’allez pas voter bande de larves ? Ah ça pour gueuler on veut du boulot, on veut plus d’immigrés…. Il y a du monde, mais quand il faut se bouger le cul pour aller glisser un pauvre bulletin il n'y a plus personne… Dimanche prochain je vous préviens tout de suite, s’il le fauts on ira vous chercher par la peau du cul ! Bande de crevures ingrates ! Est-ce que Charlemagne et Charles Martel se sont battus pour ça ? Pour avoir une armée de connards qui préfèrent aller à la pêche plutôt que de délivrer la France ? Je vous le dis tout net on a les adresses et dimanche prochain, ce sera vote ou crève !"

