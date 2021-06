Les invités de la Bande Originale aujourd'hui sont les frères Foenkinos pour le film "Les fantasmes" et Daniel Morin se demande ce que ce film aurait donné s'il avait été réalisé par les frères Dardenne...

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Pierre Menès.

C’est merveilleux.

Mais bon, on n'est pas là pour parler féminisme et ambiance sur le lieu de travail…

Non, aujourd’hui on reçoit non pas un, mais deux Foenkinos et ça c’est chic…

Non parce qu’en recevoir un c’est bien, mais bon c’est pas non plus dingue… Mais deux, là ça a du relief !

« Bonjour messieurs !

Bonjour et merci, merci pour votre originalité, pour votre inventivité, pour votre second degré, pour votre humour, pour votre sens de la gaudriolerie aussi, oui, n’ayons pas peur d’utiliser un vocabulaire un peu moderne !

« Les Fantasmes » par les frères Foenkinos. Quelle audace, quelle liberté, quelle réflexion sociologique intime...

- Vouloir être regardé

- Vouloir la sœur de sa compagne

- Vouloir être entouré par la mort

- Vouloir jouer un rôle

- Vouloir voir l’autre pleurer

- Vouloir ne pas vouloir !

Woaaah quelle galerie des délices !

Heureusement, heureusement que c’est vous qui avez pris le dossier en mains !

Imaginez que le sujet ait inspiré d’autres frères que vous les Foenkinos.

Imaginez que ce soit les frères Dardenne qui se soient attachés à l’affaire…

"France Inter et Xanax productions présentent pour l’ouverture du festival de Cannes 2021 : "Fantasmes", le dernier chef d’œuvre signé des frères Dardenne !"

Dans "Les fantasmes", les frères Dardenne explorent les recoins les plus sombres de nos libidos contrariées…

Jean-Pierre et Luc Dardenne filment avec pudeur et retenue le quotidien dégueulasse de trois couples aussi libres qu’étranges…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !