Daniel Morin nous le dit : c’est dur pour un Premier Ministre de revenir après avoir été mis à l’isolement...

« Libéré délivré »

Jean Castex n’est plus en isolement, cas contact il n’est plus, il va pouvoir reprendre ses fonctions…

Mais la grande question est... A-t-on encore besoin de lui ?

Bon, il y a quoi à faire ? L’épidémie, on en est où ?

C’est bon ça chute, ça vaccine à tout va, l’immunité collective se rapproche…

Super, je peux faire quoi ?

Ben rien, ça roule tout seul !

Là M’sieur le Premier Ministre on a absolument pas besoin de vous, mais pas du tout !

OK, super, bon, on attaque le gros dossier : les élections régionales, on en est où ?

Pour nous c’est mort, on devrait avoir zéro région !

Mais comment ça, zéro région ? Ca ne donne rien Dupont Moretti dans le Nord. Ah si ça donne… Chaque fois qu’il va sur le terrain on perd cinq points…

Mais il faut passer à l’offensive je suis là pour ça…

Allez, il nous reste combien de temps ?

Le premier tour c’est après demain…

Ah oui OK c’est mort…

Bon sinon il y a quoi sur mon agenda de reprise ?

Y a rien.

Comment ça rien ?

Ben rien, rien du tout !

Je fais quoi alors ?

Partez en vacances.

Mais enfin, on est mi juin.

Je sais mais s'il n'y a rien à faire c’est pas la peine de rester. Et le Président il a peut être besoin de moi.

Non je crois pas non.

Il n'a pas parlé de moi ?

Pour être honnête, je crois qu’il vous a oublié.

Hier il a passé la journée avec Édouard Philippe.

Quoi ?

Mais qu’est-ce qu'il foutait avec l’ancien premier ministre ?

Rien de méchant il l’a décoré…

Décoré ? Comment ça décoré ?

Il lui a mis des bijoux.

Non il lui a remis le titre de grand officier de la légion d’honneur, après ils sont partis discuter !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !