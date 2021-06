Daniel Morin nous le dit : un duo Messi - Ronaldo, ça fait rêver comme un duo Vianney - Christophe Maé.

Football et peut-être le coup du siècle !

Alors non, je ne parle pas de l’Euro.

Cet Euro est chiant à mourir.

A part la Belgique et l’Italie, aucune équipe ne m’excite.

Non, le coup du siècle c’est peut-être du côté de Barcelone qu’il va arriver.

Le président du Barça voudrait pour la saison prochaine s’offrir Cristiano Ronaldo.

Ronaldo et Messi dans la même équipe…

Non mais ce serait énormissime.

C’est un peu le duo de rêve…

Ça fait rêver comme un duo Vianney - Christophe Maé.

C’est plus fort que Vita et Slimane qui déjà avaient placé la barre hyper haut dans la recherche de la perfection musicale et de la beauté des textes…

Ronaldo - Messi folie !

C’est comme si sur scène pour un spectacle d’humour tu avais en même temps Anne Roumanoff et Tex, c’est stratosphérique.

C’est comme une partouze avec le même soir Rocco et Benjamin Griveaux, c’est le SuperBowl…

Une équipe avec Ronaldo et Messi c’est comme une émission animée par Nagui et Michel Drucker…

Plus besoin d’invités, les deux plus grands palmarès du Paf autour de la même table !

Les mecs ont tout pour eux et tellement de points communs, c’en est effrayant !

« Humour, convivialité, panache, audace, impertinence, petite taille, tyrannie, polygamie, esclavagisme, maltraitance, vol, meurtre, génocide, fortune et MST… »

Alors bon je m’emballe mais c’est pas fait ce transfert de Ronaldo de la Juventus à Barcelone…C’est même hyper improbable…

Y a comme qui dirait un petit souci de l’ordre du pognon.

Les deux ça fait plus de 6 millions d’euros à sortir par mois…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !